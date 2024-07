Was vandaag in Amsterdam: de Pride Walk. De optocht voor homo's en homies die door club van laffe borrelaars Queer Amsterdam is verkracht en verneukt wegens politiek hoog spel. Want als je Israëlische vlaggen gaat verbieden, dan krijg je natuurlijk Israëlische vlaggen (zoals die van Esther Voet, foto onder), en als je Israëlische vlaggen gaat verbieden zwemmen er ook een horde hyperagressieve jodenhaters, terrorismeliefjes en snoekbaarzen van Antifa de mui in (foto boven). En je hebt ook verstandige lui, zoals de kerel in dit filmpje (onder het kopje: 'Demonstrant met Israëlische vlag: "Dit is mijn statement dat iedereen in de LHBTI-gemeenschap veilig moet zijn"). "Queer Amsterdam, de organisator, heeft enorme verdeeldheid en polarisatie gecreëerd om iets te roepen waardoor sommige queers die bijvoorbeeld Israëlisch of Joods zijn zich niet veilig voelen. Dit is mijn statement dat IEDEREEN in de LHBT-beweging veilig moet zijn, en welkom. (...) Ik wilde alleen in mijn regenboogvlag gaan. Maar als zo'n statement wordt gemaakt, wat tot verdeeldheid heerst, dan laat ik zien wie ik ben. Ik ben er geboren en ik ben óók deel van deze community." Hoe zeggen ze dat ook alweer? Oh ja: amen.