Prikkelend statement van Dick Maas, regisseur van kaskrakers als De Lift, Amsterdamned, Flodder en natuurlijk Sint. Streamingsdiensten zijn universiteiten aan het worden en voor je het weet is Lady Di in The Crown op Netflix iemand met blauw haar die "From the River to the Sea" tegen Queen Elizabeth loopt te toeteren. Of hebben De Smurfen op Videoland opeens alle kleuren van de regenboog, en smurfen ze op inductie, in hun tiny house met nano-warmtepompje. Films op streaming worden een kinderfeest voor iedereen als het aan de slachtoffergeyle sensitivity-stasi's ligt & gerespecteerde filmklassiekers sneuvelen op de AI-snijtafel. De gunnery sergeant uit Full Metal Jacket op HBO Max is opeens vervangen door een soort Arjen Lubach, met allemaal keileuke alsook keurige Tex de Wit-grapjens ipv het rauwrobuust-poëtische:

If you ladies leave my island, if you survive recruit training, you will be a weapon. You will be a minister of death praying for war. But until that day, you are pukes. You are the lowest form of life on Earth. You are not even human fucking beings. You are nothing but unorganized grab-asstic pieces of amphibian shit! Because I am hard, you will not like me. But the more you hate me, the more you will learn. I am hard but I am fair. There is no racial bigotry here. I do not look down on niggers, kikes, wops or greasers. Here you are all equally worthless. And my orders are to weed out all non-hackers who do not pack the gear to serve in my beloved Corps. Do you maggots understand that?

Koop daarom zo een heerlijke DVD-speler en sla je slag op Marktplaats, voor jarenlang ouderwetsch kijkplezier zonder inmenging en censoer.