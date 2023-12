De zelfverklaarde nattevingersjamaan, juichneger & choco-adoptiefje blikt vooruit

Door Arthur van Amerongen

Bakas: “Hoe iemand trendwatcher wordt? Er hangt veel kennis in de lucht. Natuurkundigen bedachten de leer van kwantumfysica of kwantummechanica. Daaruit blijkt dat je kunt intunen op al die kennis. Sommigen zijn daar beter in dan anderen. Die werden vroeger sjamanen genoemd. Nu noem ik mezelf trendwatcher, omdat dat wat minder zweverig klinkt. Al ben ik best zweverig hoor. De kosmos haalt rare fratsen uit met ons. Mijn buitenlandse klanten noemen mij hun sjamaan of goeroe. In mijn familie zijn veel mensen paranormaal begaafd. Ik ook. Geërfd van mijn moeder en oma. Mijn overgrootmoeder die vanuit een klein dorpje in India naar Suriname verhuisde, visualiseerde thuis al hoe dat verre Suriname er uit zag. Ze wist exact wat voor land met wat voor mensen ze daar zou aantreffen en bereidde zich goed voor. Ze nam Indiase plantenzaden mee en kon zo in Suriname in haar tuintje een mini-India creëren. Door deze gave kan ik beter dan anderen intunen op kennis die in de lucht hangt. In mijn vijfendertigjarige loopbaan heb ik een enorm internationaal netwerk opgebouwd. Ik heb daardoor mijn bronnen op de gekste plekken. Klokkenluiders delen hun kennis ook graag met mij. Ook pensionado’s hebben veel interessants te vertellen over wat er in het recente verleden is gebeurd. En ik praat met alles wat geluid maakt, van CEO tot taxichauffeur, van premiers tot schoonmakers. Al die info wordt voor mij geordend door mijn researchers in India. Daar maak ik mijn eigen hutspotje van. Verder heb ik enkele waarzegsters om mij heen, die ook projectontwikkelaars en andere grote ondernemers adviseren, daar praat ik ook mee. Zo destilleer ik mijn megatrends. Volgens RTL komt 87% van mijn trendvoorspellingen uit. Mensen spreken mij geregeld aan op dingen die ik decennia geleden in lezingen, boeken en media-optredens heb voorspeld en die uitkwamen, vaak dingen die ik al lang weer vergeten was. Een topambtenaar op een van onze ministeries zei ooit tegen mij dat ik volgens hem een lijntje naar boven heb. Dat klopt. Maar sinds mijn dubbele hersenbloeding in 2017 heb ik veel meer lijntjes naar boven dan ervoor, zeggen mijn artsen. De hersenschade heeft ook een luikje geopend dat hiervoor afgesloten was. Daardoor ben ik nog beter in mijn werk geworden. En heb ik mensen en hun (machts-)spelletjes veel eerder door.

Gifdwerg Schimmelpenninck Een van de onaangenaamste kanten van linkse deugmensen is dat ze vinden dat zwarte mensen automatisch links moeten zijn en denken. Ik vind dat een koloniale en racistische attitude. Maar ik ben al vanaf mijn geboorte een liberale vrijdenker. Sander Schimmelgif, oftewel de gifdwerg of dreinkleuter, is zo’n typische D66-er die zwarten wil koloniseren. Dat ik verwende, talentloze mensen als hij, geboren met een zilveren lepeltje in het bekje, rechts heb ingehaald en me niet door rijk-links heb laten koloniseren vindt hij vreselijk. Ik kwam tweeënveertig jaar geleden met niets naar dit land, helemaal niets… Nu hoor ik tot de top van het land, word ik gezien en gehoord en heb ik ook nog de ontlinksende tijdgeest mee. Deze gifdwerg vindt het vreselijk dat ik zo’n groot podium heb. Zodra een omroep of krant een interview met mij aankondigt op social media, twittert hij direct schuimbekkend van razernij dat ik geen podium mag krijgen omdat ik een eng-rechtse engnek zou zijn. Vervolgens blokt hij mij, zodat ik niet kan reageren. Deze sneue geesteszieke kleuter heeft een ruggengraat van vla. Ik negeer hem nu. Ik denk dat hij een goede psychiater behoeft. Zijn gedrag lijkt typisch voor een geesteszieke. Een bevriende psychiater keek zijn gedrag eens aan en die zei tegen me dat hij een narcistische persoonlijkheidsstoornis lijkt te hebben, maar dat het ook een borderliner kan zijn en hij wellicht nog meer geestesziekten in zich kan hebben. Als zijn familieleden hem liefhebben, laten ze hem schuimbekkend opnemen in een gesloten psychiatrische inrichting. Ik denk dat hij daar sowieso in eindigt. Deze krijsende lilliputter is stapelgek. Ik heb medelijden met zijn kind. Lijkt me niet fijn om met een geesteszieke vader op te groeien, bovendien kan dit erfelijk zijn. Ik ben in mijn leven vaker borderliners en narcisten tegengekomen, dus ik herken deze diersoort. De Volkskrant handhaaft hem voor de clicks, zelfs na die schandalige fittie met Harriet Duurvoort. Aardige vrouw, wijij kunnen het samen prima oneens zijn zonder gescheld. Goeie zwarte columnisten van Surinaamse kleur zijn wellicht te creëren, maar columnist zijn is een zwaar vak. Iedere week een stukkie inleveren, brrrrrr. Ik denk dat Prem Radhakishun het prima zou kunnen, maar dat ie er geen zin in heeft. Vroeger had je Edgar Cairo en Anil Ramdas, er zullen in de toekomst wellicht nieuwe opstaan. Aan Ramdas zat wel een steekje los, die snoefde dat hij van brahmaanse komaf was en dus superieur aan anderen. Sheila Sitalsing kan goed schrijven. En dan hebben we Babah Tarawally nog, de huisneger van Trouw. Die heeft duidelijk een blonde ghostwriter. Allochtonen en de PVV De PVV heeft al vijftien jaar allochtone stemmers. Het begon met Surinamers en Antillianen, vooral hindoestanen, maar nu stemmen ook alle andere Surinamers massaal op de PVV. Ik zat van de week in een taxi in Amsterdam. Ongevraagd vertelde de Marokkaanse taxichauffeur - een jonge man van tweeëndertig die hier geboren is - met een gezinnetje met drie jonge kids, dat hij PVV had gestemd om zijn kids een betere toekomst in ons land te bieden. Ik zie om mij heen dat de PVV veel allochtonen, inclusief Marokkanen en Turken, aantrekt. Vroeger vertelden ze besmuikt waar ze op stemden, nu zeggen ze het openlijk. In mijn net verschenen autobiografie ‘Levenslust’ vertel ik over het religieus gemengde gezin waar ik uit voortkom. Mijn vader was moslim, mijn moeder hindoe. Ze waren onderwijzers op dezelfde school, werden verliefd, trouwden en besloten voor zichzelf en hun kinderen een nieuwe religie uit te zoeken. Na een rondgang langs alle kerkgenootschappen in Suriname werden ze Nederlands-Hervormd. Ik ben dus protestants opgevoed, inclusief zondagsschool en Bijbelstudie, maar de familie van moederskant was en bleef hindoe en van vaderskant moslim. Ik kijk hier thuis in Almere uit op mijn Indiase tempeltuin, met enorme hindoebeelden. Veel van familieleden, zowel van moslim- als hindoekant, stemmen PVV. Ze mogen Geertje wel.

De antiwoke trend Ons verkiezingsresultaat is in lijn met een internationale anti-woke trend. Het begon in oktober 2022 met een centrumrechts kabinet in het notoir Woke Zweden. Eveneens in oktober 2022 kwam in Italië een centrum-rechtse regering aan de macht. In Argentinië kwam een anti-woke regering aan de macht en de apotheose komt in november 2024 als het kabinet Trump 2 aan de macht komt. Let op: ook in Duitsland implodeert het kabinet en komt centrum-rechts, al dan niet na vervroegde verkiezingen, aan de macht. Frankrijk volgt. Deze shift hangt gewoon in de lucht. De kosmos vindt het blijkbaar tijd om de wereld te verlossen van het toxische en nihilistische wokisme. Twee scenario’s voor Den Haag Ik kan nu nog geen chocola maken van deze kabinetsformatie. Feitelijk maakt het niet uit welke poppetjes straks op het bordes bij de koning staan. Het Westen wordt nu al bijna dertig jaar feitelijk geregeerd door de superelite uit supranationale machtscentra: de NAVO in Washington, de EU in Brussel, de ECB in Frankfurt en het WEF in Davos. De Amerikaanse Centrale Bank, de FED, becijferde dat vanaf de jaren ’90 in de VS de middenklasse 30% verarmde en de arbeidersklasse 50% (mede door de massa-immigratie waardoor lonen daalden) terwijl de allerrijksten 70% rijker werden. Het begon onder Clinton, ging door onder Bush en Obama enzovoorts. In ons land gebeurde hetzelfde. Het begon onder Kok, ging door onder Balkenende en Rutte. Alle partijen die regeerden volgden deze trend. In heel Europa gebeurde hetzelfde. Daarom kennen we al sinds eind jaren ’90 de grote sociale onrust. Van Fortuyn tot nu. Het vooruit-met-de-geit-scenario Het kan zijn dat de super-elite gedoogt dat er een kabinet Wilders komt. In dat geval pleit ik voor een regeerakkoord op hoofdlijnen tussen PVV, BBB, NSC en VVD. Een paar A4’tjes, meer niet. Iedere minister kan de plannen per departement daarna rustig bedenken en aan parlement en samenleving voorleggen. Een referendumdemocratie naar Zwitsers voorbeeld en immigratie- en asielbeleid naar Deens voorbeeld. Iets losser komen van Brussel, Frankfurt en Washington hangt in heel Europa in de lucht. Maar dat zal nooit helemaal lukken. Daarvoor is het te laat. De miljardairs met messiasambities hebben ons in het Westen bij de ballen. Realiseer je overigens wel dat over de hele wereld massamigratie een issue is. Brazilië bouwt daarom een grensmuur langs alle landsgrenzen. Zuid-Afrika en India zijn daar ook mee bezig. Marokko heeft al zo’n grensmuur. Ook Europa ontkomt niet aan, al dan niet drijvende, grensmuren. De Amerikaanse grensmuur van Trump wordt nu alsnog gecompleteerd. Ook Mexico bouwt straks een zuidelijke grensmuur.

De poppetjes op het bordes Yesilgoz zal van linkse partijgenoten, de Nijpelsianen, de nodige dolksteken in de rug zal krijgen, maar als de formatie lukt, kan ze een uitstekende nieuwe minister van Financiën worden. Balkenende voorkwam indertijd een burgeroorlog door een niet-aanvalsverdrag met Fortuyn te sluiten. Yesilgoz volgde Balkenende’s voorbeeld en voorkwam een burgeroorlog door een niet-aanvalsverdrag met Wilders te sluiten. Daar heeft ze goed aan gedaan. De achterban van VVD en NSC willen dat hun partijen met de PVV gaan regeren, al denken de partij-elites daar nog wat anders over. Na de rampzalige Kaag kan Yesilgoz schitteren op Financiën. Ze heeft het moeilijke Justitie-departement in recordtijd onder controle gekregen. Dat kan ze vast ook met Financiën doen, wellicht gecoacht door haar illustere voorgangers Gerrit Zalm en Hans Hoogervorst. Slechter dan Kaag kan ze niet worden. Het ‘ontKaagen’ van het ministerie en het land worden trendy. Omtzigt zou als minister van Binnenlandse Zaken al zijn plannen voor de herijking van de democratie kunnen realiseren. Ik verwacht dat, als de formatie lukt, meer politici van andere partijen zullen aanhaken bij het nieuwe kabinet. Ik denk dat de solide SGP prima kan meeregeren. Deze partij levert van oudsher prima bestuurders. SP-er Renske Leijten kan naar NSC overstappen en minister van Sociale Zaken worden. Ze was tijdens de Toeslagenaffaire Omtzigts rechterhand. Dus waarom niet? De ondermijning van de samenleving door de drugscriminaliteit kan prima aangepakt worden door de briljante en onverschrokken Ulysse Ellian als nieuwe minister van Justitie. Er komt vast een ministerie voor Bevolkingspolitiek & Migratie. Dat zullen PVV en NSC wel samen gaan invullen. Op naar de surveillancestaat Elke gebeurtenis van de afgelopen tijd duwt ons richting een EU en ECB die complete controle over je data en gelden krijgen, teneinde die te verhandelen en een surveillancestaat naar Chinees model in te voeren. Overal in Europa zie je het verzet daartegen groeien. Er is onder Europese burgers veel draagvlak voor het omvormen van de EU naar een EEG. Niemand is tegen Europese samenwerking, maar de vorming van een Europese superstaat heeft onder de burgers in Europa weinig draagvlak. Toch gaat dat door. Met de invoering van de Europese digitale identiteit en de digitale euro krijgen we een surveillancestaat naar Chinees model. Daar is best wel in te leven, zeggen mijn Chinese vrienden. Maar het holt wel de creativiteit uit waarmee het Westen superieur werd en de wereld 500 jaar kon domineren. Voor het jaar 1400 waren China en India goed voor 80% van het wereldwijde BBP. Europa, Amerika en Afrika waren goed voor slechts 20% van het wereldwijde BBP. Maar in de 15e eeuw gaf Europa zichzelf een innovatie- en creativiteitsimpuls en greep het Westen de wereldmacht, terwijl Azië in de versukkeling raakte. Nu beweegt de pendule weer van West naar Oost. De Westerse dominantie is voorbij. We krijgen een multipolaire wereldorde. Heb je kinderen? Huwelijk er minstens eentje uit aan een Chinees of Indiër. Dat is een verstandige toekomstinvestering. Mannen houden van oorlog, vrouwen houden van soldaten Europeanen zijn ook oorlogsmoe. De burgers zijn de corrupte Zelensky-clan zat en willen dat de Oekraïne-oorlog snel eindigt en vinden dat de betrekkingen met buurland Rusland genormaliseerd moeten worden. In Europa, maar ook in Amerika, vermindert het draagvlak voor de Oekraïne-oorlog. Die oorlog, de daaraan gerelateerde vernietiging van de Northstream-gasleidingen en de desastreuze Europese energie- en klimaatpolitiek leiden tot de de-industrialisering van Europa. Industriële giganten verplaatsen hun fabrieken naar buiten Europa. De MKB-bedrijven die hun toeleveranciers zijn, verliezen business. Voor politiek, bedrijfsleven en vakbonden wordt het keren van deze trend van de-industrialisering een groot thema in 2024. Nu de Duitsers doorkrijgen dat de Amerikanen hun vitale Northstream-gaspijpleidingen hebben opgeblazen, wat leidt tot de-industrialisatie en verarming, raken ze Amerika-moe en NAVO-moe. De permanente Amerikaanse oorlogshitserij tegen Rusland en China is schadelijk voor de BV Nederland. Tussen mainstream en wappie ligt een groot grijs tussengebied De burgers hebben nu door dat er tussen mainstream en wappie een groot genuanceerd grijs tussengebied ligt. Ze verkennen dat gebied, vergroten hun nieuwshonger en kennis, ze volgen burgerjournalisten, bloggers, vloggers, trendwatchers, futurologen, dwarsdenkers, omdenkers, onderzoeksjournalisten, wetenschapsjournalisten en influencers die zich op dat grijze tussengebied bewegen. En die onderstroom leidt tot de huidige wereldwijde elitewissel. Internet en sociale media hebben het wereldwijde politieke ontwaken van de massa veroorzaakt, precies zoals de vroegere Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski al in de jaren 70 voorspelde. Hij voorspelde toen ook dat democratie en autocratie zouden blenden tot de technocratie. Dat is nu aan het gebeuren. Als gevolg daarvan organiseren burgers zich in groepjes gelijkgestemden met wie ze samen een hondenmand vormen waarin ze zich kwispelend terug kunnen trekken. Ik noem dat de Happynomie, de economie van het geluk. In een vergrijzende samenleving is klein geluk belangrijker dan hemelbestormende aangelegenheden. Steeds meer mensen kiezen voor klein geluk. Ik ook. Ik heb mijn vramilie, mijn zelf samengestelde familie die bestaat uit vrienden en geselecteerde bloedverwanten. En mijn vrollega’s, collega’s met wie ik bevriend ben geworden. Met hen en met mijn hond heb ik het gezellig. Dat is prima. Ik sluit nu het zwaarste jaar uit mijn leven af. Mijn grote liefde en inspirator, Vinco David, overleed op 16 februari, na een kort ziekbed. Ik vier dat ik hem gekend heb. En ga verder met mijn leven, gesteund door mijn vramilie en vrollega’s. Het leven is goed en Nederland is een topland.

Hamas Mocht dit kabinet er komen, dan zullen de pro-Hamas-demonstraties straks worden verboden. Die demonstranten hebben Wilders overigens in het zadel geholpen. De burgers hebben geen trek in islamisten. Met of zonder Wilders had de VVD deze verkiezingen sowieso verloren. Tijdens mijn lezingen in het land voor ondernemers uit het MKB hoorde ik overal dat ondernemers zich door de VVD van Rutte in de steek gelaten voelden. En ze vinden dat de VVD-kabinetten ondernemers als pinautomaat hebben misbruikt. De mensen in het land zijn ook klimaat-moe, groen-moe en stikstof-moe. Een BBB-minister van Landbouw kan dat redresseren. Stikstof verdwijnt van de agenda. 2024, het Jaar van de Draak. Op naar de Happynomie! 2024 is volgens de Chinezen het Jaar van de Draak. Drakenjaren zijn jaren waarin mannelijke energie domineert. Doordat het grote pensioneren nu is begonnen, wordt vacaturevervulling een issue. Als alle parttimers twee tot vier uur per week meer gaan werken, kunnen bijna alle vacatures worden vervuld. Maar dat moet fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt. Het toeslagenmoeras moet vervangen worden door een basisinkomen en vlaktaks naar Pools model. Arbeidsmigranten blijven nodig totdat de vergrijzing piekt in 2040. Denk onder andere aan zorg-au pairs voor chronisch zieken en senioren. Er moet een ministerie voor de Innovatie & Digitalisering komen. Wij mensen leven niet om onze rekeningen te betalen en dan dood te gaan. Dankzij Artificiële Intelligentie kunnen 1 miljoen zombiebanen verdwijnen. De Chinese regering heeft de industrie opdracht gegeven voor massaproductie van humanoïde robots, die al in 2025 op de markt komen, ook in ons land te koop via AliExpress. Ook deze robots kunnen zorgen voor een grotere arbeidsproductiviteit. We gaan dan naar een 3-daagse werkweek met meer vrije tijd voor de liefde, seks, vriendschappen en mantelzorg. Minder stress, minder depressies, minder eenzaamheid. Zo wordt de economie van het geluk mogelijk, oftewel de Happynomie. Wat mij betreft wordt de Happynomie, die bedacht werd door mijn overleden man Vinco, het motto van het nieuwe kabinet. Wij mensen leven immers niet om onze rekeningen te betalen en dan dood te gaan. We leven omdat we ons leven betekenis willen geven. Dus wat bij betreft stomen we op naar de economie van het geluk. We leven in een Twijfeltijd We twijfelen overal aan: aan media, leiders, instituties. Tussen mainstream en wappie ligt een groot grijs terrein. Dat grijze gebied gaan we in 2024 verder exploreren. De inflatie blijft rond de 10 procent en De Grote Verarming van de arbeiders- en middenklasse zet door, waardoor mensen gaan bijklussen: slashen van banen of hosselen heet dat. De Nederlandse stroomprijs is de hoogste van Europa omdat de energiebelastingen van huishoudens de afgelopen tijd verdubbeld zijn. Belastingverlaging wordt hard nodig, anders loopt het land vast. De ontpensionering rukt op De babyboomers gaan ook in 2024 massaal met pensioen. We krijgen dus nog meer personele wisselingen dan nu. Maar ook de ontpensionering rukt op: in de Verenigde Staten en Duitsland keren pensionado’s alweer als zzp-ers terug op de arbeidsmarkt, met hun pensioen als basisinkomen. Dat gaan we ook in ons land zien: een soort JohanDerkseniseringvan de arbeidsmarkt. Door deze trend hebben we minder behoefte aan een grote pensioenspaarpot. Senioren gaan over op de aflossingsvrije hypotheek en verhuren een kamer aan een student: verkamering. Ze verhuizen ook minder snel naar een seniorenwoning. Doordat senioren weer gaan werken, hebben ze minder pensioenreserves nodig. Nu werkt iedere Nederlander een dag per week voor zijn pensioen. Maar het pensioensparen kan een stuk minder worden en het portable pensioen komt eraan: ook te gebruiken voor een sabbatical, wereldreis of omscholing.” In 2024 gaat 40 procent van de wereldbevolking naar de stembus De peilingen voorspellen dat overal de zogenaamde populisten - oftewel uitdagers van het establishment - winnen. Deze trend begon zich al in oktober 2022 af te tekenen, toen in zowel Zweden als Italië een centrumrechts kabinet aan de macht kwam. Mocht de huidige formatie in Den Haag stranden en uitlopen op nieuwe verkiezingen, dan wint de PVV met overmacht. Die partij kan dan straks in zijn eentje een kabinet vormen. Headhunters wijzen dan uit het bedrijfsleven vakministers aan. Precies zoals Pim Fortuyn, die McKinsey op pad stuurde, met succes. De toenmalige McKinsey-topman vertelde mij dat iedereen die hij polste, direct ja zei. Mislukt deze formatie en krijgen we nieuwe verkiezingen, dan wordt NSC gereduceerd tot één zetel en de VVD tot vijf, net als het CDA. De drie politieke hoofdstromen die ontstonden in de negentiende eeuw - christendemocratie, sociaaldemocratie en liberalisme – hebben al hun doelen gerealiseerd. ‘Ze kunnen zichzelf daarom nu het beste opheffen’, zei de vorige Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan ooit. ‘We kunnen beter overstappen op de smartphone-democratie. Dat is oneindig veel democratischer.‘ Het nieuwe kabinet gaat fors bezuinigen en gaat veel overheidstaken terugduwen naar burgers en gemeenten.

De opstand van Generatie Z Het recht op hybride werken wordt straks wettelijk vastgelegd en leiders leren output-gericht managen. We gaan werk en privéleven recombineren. De zorg de-professionaliseert. Langdurige zorg wordt teruggeduwd naar de samenleving. De doe-het-zelf-euthanasie naar Zwitsers model rukt op. Senioren nemen hun lot meer en meer in eigen hand. Sommige trends zijn eeuwig. Bijvoorbeeld: mannen houden van oorlog, vrouwen houden van soldaten. Zon en Aarde staan nu erg dicht bij elkaar en de planeet Jupiter staat in oorlogsstand. Al deze magnetische velden werken op elkaar in, waardoor we een kort lontje krijgen. Zon en Aarde stonden in dezelfde positie ten opzichte van elkaar in de jaren zestig, die ook onrustig waren. Toen hadden we de opstanden van de babyboomers en de Vietnamoorlog. In de jaren dertig stonden de planeten in hetzelfde patroon. Toen was het ook hommeles. Nu krijgen we de opstand van generatie Z, geboren na 1995: de ‘Zbellie’. GenZ denkt in veel opzichten anders dan vorige generaties. Ze keren zich af van kapitalisme en liberalisme en ook van veel instituties. In Hollywood constateren filmmakers dat GenZ minder bloot en seks wil zien en meer platonische liefde. Een vorm van deseksualisering dus. Ondertussen krijgen we een steeds beter beeld van Generatie Alfa, geboren vanaf 2016, de kinderen van de millennials en ook van de oudsten uit GenZ. Deze generatie is de verpersoonlijking van de globalisering, is en denkt internationaal en multicultureel, is zeer digitaal maar wil ook weer buiten spelen. Net als vroeger. Er komen steeds meer gemengde vriendschappen en liefdes en er worden steeds meer mixed kids geboren: een voordeel van de multiculturele samenleving is immers dat je op sekstoerisme in eigen land kunt. Nederland is nu nog een westers land, maar door deze vermenging worden we meer geraakt door the Global South. Zij zijn ‘wij’ geworden. We leren leven met meer identiteiten en loyaliteiten tegelijk. De portable identiteit wordt het nieuwe normaal. In mode en interieurs zien we steeds meer multi-etnische elementen. De witte economie drijft steeds meer op het stootkussen van de multiculti-economie. Islamitische ondergangsporno Het Westen voert nu oorlog op twee fronten: in Oekraïne en in Israël. De oorlog tussen Israël en Hamas is in feite een proxy oorlog van het Westen tegen Iran. Het Iraanse regime gelooft dat de sjiitische Messias, de Mahdi, terugkeert op aarde als de hele wereld tijdens een bloedig Einde der Tijden islamitisch wordt dan wel dood gaat. Israël is voor de islamisten daarom slechts het voorgerecht. We moeten in 2024 dus op ons qui vive zijn. Er komen ook in ons land terreuraanslagen, want de drugsroute van Tanger naar Amsterdam is al volledig geïnfiltreerd door de islamisten. Iraanse vrouwen protesteren tegen deze ondergangsporno door in baarstaking te gaan. Ze willen geen kinderen maken die als kanonnenvoer eindigen. Het geboortecijfer in Iran is ongekend laag. Daarom koloniseren de haatbaarden regio’s met een jongensoverschot, zoals in Gaza. Overtollige en overbodige jongens zonder enig perspectief en zonder seksleven zitten vol haat en zijn daardoor goed te manipuleren. Wie dacht na de ondergang van IS (dankzij de dappere Koerden die overigens nog steeds geen eigen staat hebben), af te zijn van de radicale islam, ziet nu Hamas-terroristen met IS-vlaggen wapperen. Ook de Hamas-fanboys (m/v) rukken op in onze straten. Het antisemitisme neemt toe, maar de joden blijven weerbaar. En de wereld blijft behoefte houden aan de superieure Israëlische technologie. In iedere smartphone en pc zit Israëlische technologie.