Nee, zeg ik dan: je moet zorgen dat je de wetten goed op orde hebt, en dat je als staatssecretaris je regels goed op orde hebt. Want dan kan dat soort onzin niet gebeuren. Ik heb de apps gezien van de mensensmokkelaars, het zijn gewoon vakantiefolders voor gelukszoekers. Gratis geld. Gratis huis. Gratis wasmachine. Nou, noem maar op. Bij Van der Burg is het allemaal ook nog eens ideologisch bepaald, vanuit een links oogpunt. Toen hij nog wethouder in Amsterdam was, riep hij al: hoe meer asielzoekers, hoe beter. Die beelden gaan natuurlijk de wereld over, en die man altijd maar grijnzen en lachen… Welkom in Nederland! Wat een aardige minister, ik ga ook lekker naar Nederland! Ik heb het hem nog nooit horen zeggen: Als je niet mag blijven, ga je gewoon terug. Zelfs veiligelanders krijgt hij niet terug.

Verdonk: “Het COA is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dus daar begint het al. Met een altijd lachende staatssecretaris als Eric van der Burg ga je de immigratie nooit onder controle krijgen. En al helemaal niet als hij bonussen gaat uitdelen voor asielzoekers die te lang moeten wachten. Of de huur en de energierekeningen betaalt van Oekraïners die gewoon een baan hebben. Of iemand beloont die uit de gewone asielopvang is getrapt en naar die speciale eenheid moet. Die uit een veilig land komt, veertien dagen opgesloten zit en vervolgens ook nog eens een schadevergoeding van een paar duizend euro krijgt. Dan kun je zeggen: ‘Ja, dat is de uitspraak van de rechter…"

Verdonk: “Toen ik twintig jaar geleden minister werd, zeiden vrienden al tegen mij: ‘Rita, daar moet je niet meer aan beginnen. Nederland is toch niet meer te redden’. Maar ik ben een straatvechter. Je moet altijd voor iets blijven vechten. Voor jezelf maar ook voor de generaties die hierna komen. We zijn als land enorm achteruit gekacheld. Onze Nederlandse cultuur is aan het verdwijnen, onze Nederlandse normen en waarden worden systematisch gesloopt.”

Ik wilde twintig jaar geleden de asielzoekers scheiden in groepen: kansrijk en kansarm. Wat zijn de kansen van een persoon op een verblijfsvergunning? Als mensen kansrijk zijn, weet je dat ze een status gaan krijgen. Die kans is in ieder geval groot. Dan ga je zo snel mogelijk zorgen dat ze Nederlands leren. Zodat ze zo snel mogelijk mee kunnen doen op de Nederlandse arbeidsmarkt. En mensen die binnenkomen en van wie de kans klein is dat ze een verblijfsvergunning krijgen, daartegen zeg je: wij gaan ons alleen maar richten op de terugkeer. En voor de rest helemaal niks.

Denemarken heeft het in Brussel destijds slim gespeeld door een aparte migratieclausule te laten opnemen. Als je daar een officiële migrantenstatus hebt, en je pleegt een misdrijf, dan word je hupsakee het land uitgezet. Maar Nederland heeft niets geëist tijdens de onderhandelingen met Europa. Wij moeten als land regels stellen voor iedereen die in ons land willen wonen. En die regels moeten we ook handhaven.”

Verdonk voerde een streng beleid dat erop toezag dat de Vreemdelingenwet 2000 zo veel mogelijk nageleefd werd. De publieke opinie over haar beleid was zeer sterk verdeeld. In december 2005 werd Verdonk door een kijkerspanel van de actualiteitenrubriek EenVandaag en door de lezers van de Volkskrant gekozen als beste politicus van het jaar. Ze werd tegelijkertijd derde in het EenVandaag-rijtje 'slechtste politicus van het jaar'

Verdonk: “Tsja, dat krijg je als je een duidelijke boodschap hebt en niet met meel in de mond praat. Dan kunnen mensen zich een mening vormen. Voor de meeste politici vandaag de dag is het behouden van hun baantjes het enige doel. Plucheplakkers zijn altijd als de dood voor mij. Bij de VVD zei ik dat bestuurders gewoon moeten voldoen aan de eisen. Voor het functioneren moeten we heldere criteria hebben. En mensen moeten aan een heleboel eisen voldoen voordat ze bestuurder mogen worden. Ja, toen werd natuurlijk de helft bang. Want die dachten: oh jeetje, als die Rita komt, gaat de bezem er doorheen… In Den Haag wemelt het van de mensen die nul capaciteiten hebben. Kijk naar de kwaliteit van ons bestuur. Te triest voor woorden. In het bedrijfsleven waren die figuren er allang uitgegooid. Maar in ambtelijk Den Haag rol je van baantje naar baantje. Het is om je dood te schamen.”

Vis begint aan de kop te stinken. De rot in de ambtenarij.

“Ik ben natuurlijk heel lang ambtenaar geweest. En als ambtenaar volg je je minister. Als ambtenaar ben ik daarom, uit principe, nooit lid geweest van een politieke partij. Toen ik minister was, zei ik tegen mijn ambtenaren: hier is een lijstje met de punten die ik volgens het regeerakkoord moet gaan uitvoeren. Ik neem aan dat je het hiermee eens bent. Zo niet? Dan krijg je de kans om iets anders te gaan doen. Nu zie je die ambtenaren bij buitenlandse zaken die daar gewoon op de stoep zitten te protesteren, die afstand nemen van de politieke leiding. En ik vind dat heel slecht. Je moet als minister heel alert zijn op je ambtenaren. Of mensen inderdaad doen wat je van ze vraagt. Kijk, als ik in een nota voor de nieuwe inburgeringswet nadrukkelijk stel dat wij in Nederland de Nederlandse taal spreken, en een ambtenaar maakt daar bewust van: ‘Wij spreken in Nederland een gemeenschappelijke taal’, dan komt er bonje. “Jongens,” zei ik tegen die ambtenaren, “luister. Ik ga niet ieder woordje iedere keer weer corrigeren. Want ik zeg: als het zo en zo gebeurt, gebeurt het zo. Je kunt er nu over praten. Je kunt zeggen dat je het er niet mee eens bent. Dan gaan we daarover discussiëren. Hartstikke graag, ik hou van tegenspraak. Maar uiteindelijk neem ik wel een besluit. En dan wordt dat uitgevoerd.” Gelukkig begrepen veel goede ambtenaren die lijn en heb ik met hen resultaten geboekt. Ik had destijds een half A4'tje in het regeerakkoord. Dat lijkt niks, maar er stond wel heel veel in. Er waren deadlines, ik moest draagvlak gaan creëren. Iedere week was er vooruitgang. Ik las mijn stukken op tijd. En ik kon sturen.”

Sturing is een vies woord in Den Haag

“We missen sturing in de Nederlandse samenleving. Sturen is een vies woord. Er wordt helemaal niet meer gestuurd op die departementen. Er wordt ook niet meer voor nieuwe mensen gezorgd. Als jij als nieuwe medewerker ergens binnenkomt, dan heb je er wat mij betreft recht op dat er iemand klaar zit om je te begeleiden. Dat je takenpakket duidelijk is. Dat je tijd krijgt om je in te werken. Ik heb daar zoveel mensen meegemaakt: Jonge nieuwe mensen die kwamen. Dan zag ik ze op een gegeven moment zitten en zei ik: “Goh, ik zal me even voorstellen. Ik werk hier ook. Ja, wat doe jij?” “Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet.” “Maar wie begeleidt jou dan?” Ja, dat wisten ze ook nog niet. “Hoe lang zit je hier?” “Nou ja, ik ben hier nu een week.” “En wat heb je gedaan dan, in die week?” “Ja, nou ja... Een beetje hier gezeten… Een beetje rondgelopen over de etage….” En dan denk je: dat is toch gewoon in en in triest? Dat hoor je toch gewoon als leidinggevende aan te sturen? Er komen ontzettend veel ambtenaren overal binnen op die departementen. En als ik kijk naar de productiviteit, dan is die niet echt heel hoog.

Mensen worden niet meer aangesproken op een prestatie. Ze zeggen dat vis bij de kop begint te stinken. Als er van bovenaf niet duidelijk gestuurd wordt, dan treedt er rot op in het hele ambtenarenapparaat. Dan gaat iedereen een beetje dobberen en zijn eigen dingetje doen. En dat maakt dat de productiviteit, het maken van een gemeenschappelijk product of een dienst, gewoon veel minder wordt. Er zijn heel veel mensen bezig met hun eigen dingetje en dat kost allemaal goudgeld.”