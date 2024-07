Wat is het Algemeen Dagblad toch een als een nieuwskanaal vermomde Libelle voor vrouwen met een lul. Stééds maar weer dezelfde prak opnieuw opwarmen, met intervallen van een of twee jaar: 2024, 2022, 2021, 2019. Hier en daar een woordje aanpassen en klaar. Dan ben je ook geen journalist bij een waardige krant, dan ben je een lopendebandarbeider bij een SEO-fabriek. Clicks clicks clicks, en maar zeiken over de btw-verhoging op kranten. En weet u nou wat u moet doen als het 'meest onbegrepen en meest gevreesde controlelampje' gaat branden? NEE, want het kan wijzen op DE MEEST UITEENLOPENDE PROBLEMEN.