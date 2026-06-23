Eus steunt cancelen journaliste die vindt dat Jeremy Doku niet bij geboorte kind hoefde te zijn
Welja
Hé maar het staat er echt, in de column van Özcan Akyol, over de Franse journaliste (Vrouw, V, in bezit van baarmoeder, red.) France Pierron, die op tv durfde te zeggen dat ze het onzin vindt dat Jeremy Doku het trainingskamp van het Belgische Elftal op het WK heeft verlaten om bij de geboorte van zijn kind te zijn. "Inmiddels is ze na de grote ophef op non-actief gesteld. De omroep heeft haar uitbarsting veroordeeld en zelf vindt ze bij nader inzien haar woorden ook ongelukkig uitgekozen. Dat lijkt me een goed signaal." Een goed signaal. Welja. Iemand geeft een mening, waarmee ze echt niemand kwaad doet, waar Jeremy Doku ook helemaal niet naar luistert, waar vrijwel iedereen het bovendien mee oneens is (of althans: waarvan vrijwel niemand durft te zeggen dat hij/zij het ermee eens is), en nu is ze op non-actief gesteld. En dat is dan: een goed signaal. Wat fijn zeg, dat er zulke mannen als Eus bestaan, die weten wat de vrouwtjes nodig hebben als ze een kind krijgen van een bekende voetballer, namelijk dat andere vrouwtjes daar geen mening over mogen geven. Een goed signaal.
Dit mag je dus NIET ZEGGEN van Eus
Dit is was Eus van het Franse publiek wil afpakken
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