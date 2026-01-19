VIDEO. Martin Bosma is TERUG
We're so back
Kijk. Daar is ie weer. Was even weg om onpartijdig voorzittertje te spelen (tot hij partijdig werd weggestemd) maar nu is hij terug. We hebben het natuurlijk over Bosma, Martin Bosma. Cultuurwoordvoerder tot in zijn naad. Ze krijgen er weer 13 minuten ongenadig van langs, en 'ze', dat zijn Sinterklaas slopende basisscholen, vrijdenkers slopende universiteiten, feiten slopende CBS-sociologen, Gouden Koets slopende commissies, de complete 'intens linkse' kunstwereld en nog heel veel meer. Ook Eric van der Burg krijgt nog een douw want Bosma was toch lekker bezig. Welkom terug, meneer Bosma.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Martin Bosma FEAUTEAUF*CK
De een nog mooier dan de ander
Martin Bosma - Verzamelde Gedichten
bij het afscheid van De Voorzitter
GSTV - De MOORD OP MARTIN in het StamCafé
Juist geen partijpolitiek!
LIVE. De Grote Wordt Martin Bosma De Opvolger Van Martin Bosma In De Tweede Kamer Show
Gegarandeerd 100% feeksvrije verkiezing
Wereldpoëziedag! De favoriete gedichten van de GeenStijl-redactie
Naast bier zuipen en heel veel beffen
Houden we bij GeenStijl ook van verheffen
Grote boze Bosma NIET MEER WELKOM op slavernijherdenking
'Uitnodiging ingetrokken'
LOL. Fractievoorzitter DENK Amsterdam wil Martin Bosma VERBANNEN
Cry me a river to the sea
MAG JE DAT ZEGGEN? "Extreem-rechts"
Dit wordt gezellig