Kijk. Daar is ie weer. Was even weg om onpartijdig voorzittertje te spelen (tot hij partijdig werd weggestemd) maar nu is hij terug. We hebben het natuurlijk over Bosma, Martin Bosma. Cultuurwoordvoerder tot in zijn naad. Ze krijgen er weer 13 minuten ongenadig van langs, en 'ze', dat zijn Sinterklaas slopende basisscholen, vrijdenkers slopende universiteiten, feiten slopende CBS-sociologen, Gouden Koets slopende commissies, de complete 'intens linkse' kunstwereld en nog heel veel meer. Ook Eric van der Burg krijgt nog een douw want Bosma was toch lekker bezig. Welkom terug, meneer Bosma.