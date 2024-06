De voorzitter van de Tweede Kamer is dus niet langer gewenst op Keti Koti (1 juli). Hij was dat eerst wel, maar na een hoop geroeptoeter van types als Akwasi en Raymi Sambo besloot mevrouw Nooitmeer naar Den Haag te gaan voor een gesprek met de Bosmeister. "Nooitmeer was naar Den Haag gekomen om Bosma nogmaals te vragen zijn komst te heroverwegen. Nooitmeer wil dat Bosma reflectie toont en excuses maakt, alvorens bij de herdenking aanwezig te zijn."

Bosma heeft in het gesprek kennelijk voet bij stuk gehouden, iets waar mevrouw Nooitmeer niet van gediend is. Het aanwezig zijn, het herdenken van de slavernij en het erkennen van het belang om dat als voorzitter van het parlement te doen is niet genoeg. Het is tijd voor boetedoening. Bosma moet op blote knieën vergeving vragen voor alles wat hij ooit in zijn geprivilegieerde witte mannenbol heeft durven halen aan kwaadaardige geprivilegieerde witte mannenmeningen. En zelfs als Bosma zover gaat kan hij beter een vervanger sturen namens de Kamer, om zeker te weten dat niet 1 van de aanwezige slachtoffers gekwetst raakt door zijn aanwezigheid. Zoiets.