Zo. Wat een jaar. U hebt gereaguurd, soms veel, en soms heel veel. En het allerveelst deed Kuifje Après toi dat, namelijk 12.557 keer (and counting). Dat levert hem een welverdiende eerste plaats op in het necrosis klassement voor reaguurder met de hoogste kwantiteit reacties. Ook in de breedte zien we dat er toch weer meer gereaguurd werd dan in 2022 en dat vinden wij van de GeenStijl natuurlijk niet raar, maar alleen maar heel erg bijzonder. Het lijkt wel 2021. Dank allen en gefeliciteerd top-50. Staat u er nu niet bij? Niet getreurd, volgend jaar is er ook nog een jaar.