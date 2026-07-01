We slaan al maanden een internationaal figuur met die 'aanstaande' vermogensaanwasbelasting in box 3, die natuurlijk een vorm van diefstal is die vooral de (lagere) middenstand treft, en bovendien 's lands tech-talent verjaagt. En zeker in tijden waarin woningbezit (overwaarde eerste huis wordt niet belast, laat staan voor verkoop) voor veel mensen een onmogelijkheid is, voelt het moeten verkopen van aandelen (voor veel van diezelfde mensen het enige wapen tegen inflatie) om belasting over fictieve winst te moeten betalen, als een bijna onverdraaglijke ontmoediging.

Maar goed, de Eerste Kamer kwam er gisteravond naar verwachting niet uit, ook VVD en CDA dreigden tegen te stemmen. "Het blijft voorlopig nog onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggen en vastgoed, de zogeheten box 3-regeling. De politiek praat al jaren over een nieuwe wet en inmiddels is de Tweede Kamer akkoord. In een uiterste poging om de wet ook door de Eerste Kamer te loodsen, is de stemming uitgesteld, naar verwachting tot na de zomer. Staatssecretaris Eerenberg (Financiën, D66) kan daardoor opgelucht ademhalen. (...) De Tweede Kamer gaat nu weer naar de nieuwe voorstellen kijken. Die kunnen dan eventueel via een novelle (een aanvulling op de wet) naar de Eerste Kamer worden gestuurd. Dat alles is reden voor de senatoren om nu nog niet over de huidige wet te stemmen. Zij willen eerst bekijken wat er verandert en hoe dat betaald gaat worden."

Opdat de zomer nog maar lang mag duren.