Dit is echt. Omdat boze bejaarden huilie huilie deden over DISCRIMINATIE omdat ze belasting moesten betalen over vermogen waar ze geen reet mee deden (en wat je dus prima kunt gebruiken om de belachelijk hoge belasting op arbeid omlaag te brengen) is nu de staatskas keihard de sjaak en heeft Financiën de regels aangepast. Maar het is nog niet genoeg voor het graaiend tuig. 'Expert' Cor Overduin van Grant Thornton klaagt dat het reuze oneerlijk is dat je ook vermogensrendementsheffing moet betalen over geld dat op je betaalrekening staat. Opvallend: nergens in het artikel wordt een rekenvoorbeeld gegeven over wat dit iemand echt gaat kosten. Nou. Dan doen wij het wel.

De Belastingdienst gaat over 2023 uit van een rente van 0,92% op je spaargeld. Dat is dus over 10.000 euro op je betaalrekening (best veel geld om op een betaalrekening te hebben) maar liefst 92 euro.

Dan zult u zeggen: 92 euro, dat is niet zoveel geld. En dan zeggen wij: als u alleen 10.000 euro op uw betaalrekening heeft hoeft u helemaal niks betalen want over de eerste 57.000 euro betaalt u 0 euro belasting.

Maar stel: uw vermogen is flink, en u heeft ook een flinke betaalrekening, waar bijvoorbeeld 100.000 euro op staat.

100.000 euro geld op een betaalrekening is echt heel veel. En op die 100.000 euro is het fictieve rendement dan 920 euro. Dan zeggen wij: 920 euro, dat is voor iemand die een ton op zijn betaalrekening heeft niet echt een bedrag dat pijn doet.

Maar dan zijn we er nog niet! Over die 920 euro wordt namelijk belasting geheven van 32%. 32% van 920 euro is 294,40. De voorpagina van de Telegraaf wordt dus besteed aan een belastingregel die iemand die een ton aan geld op zijn betaalrekening heeft staan maximaal 300 euro kost.

Wie daarvoor naar de rechter stapt is wel zo'n ongelooflijke sneuneus dat ie alle dure rekeningen die ratten van belastingadviseurs als Cor Overduin van Grant Thornton hem ongetwijfeld op gaan sturen voor dit soort 'advies' dubbel en dwars verdient.