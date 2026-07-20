Gisteren meldde CENTCOM dat er twee Amerikaanse militairen gedood waren door een Iraanse aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië, en dat er een militair vermist was. Over die vermiste soldaat schrijft CENTCOM nu in een ongebruikelijk bericht dat er ongeïdentificeerde overblijfselen gevonden zijn en onderzocht worden: "Na een grondige zoekactie heeft Amerikaans militair personeel eerder vandaag op de locatie niet-geïdentificeerde stoffelijke resten aangetroffen. Er loopt momenteel een onderzoek om de identiteit van de resten vast te stellen." Zeer waarschijnlijk betreft dit dus de overblijfselen van de vermiste militair, anders hadden ze dit bericht niet geplaatst. Ook schrijft CENTCOM dat er eergisteren op 18 juli een derde militair gedood is in Noord-Irak: "Daarnaast is op 18 juli een Amerikaanse militair in Noord-Irak om het leven gekomen tijdens de gecontroleerde vernietiging van niet-ontplofte munitie, afkomstig van een neergestorte Iraanse zelfmoorddrone. Een tweede militair raakte gewond en wordt nog steeds medisch behandeld voor een lichte verwonding."

Over de Amerikaanse aanvalsgolf van gisteravond schreef CENTCOM vier uur geleden: "CENTCOM heeft op 19 juli om 22.00 uur (Eastern Time) met succes de negende opeenvolgende avond van aanvallen op Iran afgerond. De strijdkrachten van CENTCOM richtten zich op Iraanse militaire commandocentra, locaties voor luchtverdediging en kustbewaking, maritieme capaciteiten, lanceerplaatsen voor raketten en drones, en communicatienetwerken. Hiermee werd beoogd het vermogen van Iran om commerciële schepen en civiele zeevarenden die door de Straat van Hormuz varen aan te vallen, verder te beperken."

En zo lijkt de boel toch weer langzaam richting een meer grootschalige operatie of zelfs hervatting van de oorlog te escaleren, want Amerika stuurt extra F-16's, F-35's en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten. De New York Times schrijft: "De Verenigde Staten sturen meer gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten, zo meldden Amerikaanse functionarissen zondag op voorwaarde van anonimiteit; dit is opnieuw een teken dat de regering-Trump de aanvallen op Iran mogelijk binnenkort verder zal opvoeren. Volgens de functionarissen – die niet bevoegd waren om in het openbaar over operationele zaken te spreken – worden F-16-gevechtsvliegtuigen van de luchtmacht vanuit Duitsland en stealth-toestellen van het type F-35 vanuit Groot-Brittannië naar het Midden-Oosten gestuurd. Ook zijn er extra tankvliegtuigen onderweg."

Iran viel traditiegetrouw Amerikaanse doelwitten in de Golfstaten aan. In Bahrein werden luchtsirenes en explosies gehoord. Koeweit beweert dat alle gehoorde explosies het resultaat van succesvolle onderscheppingen door de eigen luchtverdediging waren, maar Iran beweert dat het "een Amerikaans radarsysteem voor vroegtijdige waarschuwing volledig heeft vernietigd door een droneaanval. Bij een aparte aanval troffen ze een magazijn met apparatuur en vliegtuigonderdelen en een hangar voor MQ-9-drones op de luchtmachtbasis Ali Al Salem, waarbij verschillende drones in brand vlogen." Ook beweert Iran dat het met ballistische raketten op Jordanië "een aantal Amerikaanse vliegtuigen ernstig beschadigd heeft". De Iraanse beweringen zijn op dit moment niet te verifiëren. Soms verzinnen ze dingen waar je bij staat, maar soms raken ze inderdaad iets, zoals afgelopen dagen waarbij dus twee en waarschijnlijk drie Amerikaanse militairen gedood werden.

Afijn, wij maar weer eens live? Meer beeld na de breek.