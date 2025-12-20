Dit is 'm dan... de kerst-KILLER van 2025. Eerste kerstdag - omstreeks 16:00 uur - gaan de gourmetstellen van kerstdissend Nederland AAN, met een PIEK om 18:30 uur. En dan is het klaar met ons stroomnet. Ontploffende trafo-huisjes, knetterende hoogspanningslijnen, smeltende streamingdiensten, rokende datacenters, GeldMaten die spontaan briefjes van 50 uitspugen, staafmixers die SELF AWARE worden en lantaarnpalen die mensen aanvallen. Tot het moment van de Totale Duisternis rinkelt de kassa van de rovende roverheid want de stroomprijs van een kerstdiner is maar liefst VIJF EURO DUURDER.

Zijn wij dan reddeloos verloren? Kan ik wat doen? Ja!

"Daar is wat aan te doen. Benut de verschillende groepen in je meterkast om apparatuur op aan te sluiten” [...] "Gebruik een verlengsnoer om het gourmetstel op een andere groep in te prikken.”

Pfff. Nippertje.