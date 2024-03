HOERA het is feest in de witte tent want vandaag herdenken we de dood van Jezus. Hij werd tig jaar geleden aan het kruis getimmerd en daar zijn nu nog steeds heel veel volwassen mensen emotioneel over. Want die Jezus, dat was ons er eentje! Vandaag zijn alle veel scholen vrij en dan kunnen Storm en Bikkel lekker naar de Efteling, in de rij staan bij de Baron. Bedankt Jezus! Je kunt ook je eigen paasversiering knutselen, de paashaas (Jezus in een pak) een handje geven, meedoen aan een autopuzzeltocht, de hele dag op de bank PaasIJ'tjes zoepen, alvast wat eieren in de tuin verstoppen voor kleine Galbak óf je gaat lekker met een mandje fruitcondooms de natuur in voor een picknick met Samantha. Ahhhhh ja die 'joods-christelijke' traditie van ons, lekker.