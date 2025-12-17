Prins Constantijn vuistdiep in NAVO-graaifonds
Royal Seal of totaalfaal
When je eigenlijk toezicht moet houden op NAVO-miljarden
Hé maar dat is gek. We maken iemand die helemaal niks kan maar het wel leuk vindt om voortdurend op te duiken bij onzin-meetings, die een hele grote waffel heeft over dingen waar hij niks van snapt en oh ja, lid is van het Koninklijk Huis, toezichthouder bij een of ander lulkoekfonds dat NAVO-miljarden moet gaan uitgeven aan 'deep tech' en wat blijkt? Die miljarden worden uitgegeven aan riante kantoren en nog riantere bonussen. En als Follow the Money dan de bonnetjes van opvraagt, blijkt het nevenfunctieregister niet te vermelden dat Prins Constantijn toezicht moest houden op Prins Constantijn, terwijl Prins Constantijn tonnen aan bonussen aan het uitdelen was. "Het NAVO Innovatiefonds (NIF) keerde over 2023 ruim een half miljoen euro aan bonussen uit aan partners, zonder dat er prestatiecriteria waren vastgesteld. Prins Constantijn is verantwoordelijk voor het toezicht daarop." Prins Constantijn, wat ben je toch een weggooier, en waarom laten we deze man niet gewoon een affaire beginnen met een porno-actrice zoals in een fatsoenlijke monarchie?
