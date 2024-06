Echt zo'n avond dat je zegt F*K dat klote-EK vandaag we slingeren Netflix, Videoland, Xhamster en/of HBO Max aan voor onvervalste drakenporno met mocro's, dikke Engelse pruikenwijven en/of kapotkomische relatieproblemen. Met dank aan de desastreuze wanvertoning van die elf oranje klaplopers die gisteravond te beroerd waren om een zooitje Milka-koeien naar de slachtbank te leiden. Maar we pingen toch weer naar de NOS met Ramsj van Sjoerdhorst cum suis voor het actuele live verslag van Turken/Portugezen die Het Oostblok naar de gallemiezen gaan schoppen. Foto boven: Cristiano Ronaldo met het tongetje naar buiten (tegen de Tsjechen). Kijk, dat is focus, dat is concentratie, dat is IN DE WEDSTRIJD ZITTEN. Geinig feitje: als Cristiano Ronaldo vanavond scoort, is hij de eerste voetballer die op ZES EK's (!) mag JUICHEN. En daar willen we graag bij zijn. Go malle Portugay! LIVESTREAM

LOL: 1-0 Georgië (naam zoeken we op)