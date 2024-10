We weten nu niet meer wie we kunnen vertrouwen, maar we weten dat de bruine kroeg langzaam maar zeker verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt terug: eenheidsworst met een dikke L. Van Latte Matcha. Volstrekt inwisselbare en generieke horecakots. Zo'n nieuwerwets 'café' waar je niet eens de deur hoeft te gebruiken, je ramt gewoon naar binnen door de muur van clichés. Tafels gemaakt van pallets en steigerbuizen, duurzaam doch rebels, IPA van een hippe stadsbrouwerij op de tap, kratten Fritz Kola nonchalant weggestapeld tussen de wekflessen kombucha, met glutenvrije groentechips of vegan bitterballen van 3D-geprinte Schipholgans als barsnack en iedere zondag om 12.00 uur kun je luisteren naar ingewikkelde contemporaine jazz. Niet om een aan tafel uitschonken jenever (sorry mister I don't know what a kopstoot is) bij weg te toeteren, maar een Ethiopische koffie met opgeklopte havermelk en Latte Art in het schuim, zodat mensen met lactose-intolerantie ook kunnen genieten van koffiekunst. En het unieke aan die tent is: je moet wel 100 meter wandelen om precies dezelfde toko te vinden, maar dan met een andere naam. De traditionele kroeg, de bruine kroeg, verdwijnt. GA NAAR UW MOOISTE KROEG. Drink. Sjans. Klets. Bespreek buitenspel. Vier het leven. Voor het te laat is.