Tip voor iedereen die 'verbinding zoekt met anderen en zichzelf'. Gewoon lekker het café in met je vrienden of vriendinnen. Stop je lekker je telefoon in je zak en die haal je er niet uit om de hele tijd bloedjegeil op de Fancentro van Famke Louise te gaan klieren. Gewoon een glas bier voor je snuit en als het echt gezellig is een glaasje Remkeswater ernaast. Beetje ouwehoeren over buitenspel, de zogenaamde connectie Brobbey-Taylor, Pieter Omtzigt, de nieuwe van Nick Cave die eraan komt (let maar op), die biefstuk die laatst perfect was gelukt, over "de literatuur"" en waarom Splinter Chabot zo'n gepelde mandarijn is, alle films van Denis Villeneuve, de tactische keuzes van de moffen bij het Ardennenofffensief en waarom iedereen toch zo mateloos agressief wordt van abstract expressionisme. Niet praten over klimaat, de Volkskrant, vliegschaamte, havermelk, açaibowls, hypotheken, de naaiclub van Samantha, het nieuwe boek van Doortje Smithuijsen, enzovoorts. KLETSLINTJE OPSPELDEN & succes gegarandeerd! Heb je geen Offline Club voor nodig.