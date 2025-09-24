Vergeet eerst even alles wat u weet over klinische psychologie. Ok, nu graag aandacht voor ASS, oftewel de autismespectrumstoornis. U kunt het kennen van gasten die vallende lucifers kunnen tellen op gehoor, fantasybeurzen, Wikipedia-editors, Kees Momma of speeches op een leeg Malieveld. We kunnen spreken van een griezelig probleem. Waar het ook een probleem is, is in de Verenigde Staten van Amerika. Zoals Trump gister tijdens zijn campagnespeech op de herdenkingsdienst van Charlie Kirk aangaf, is de autisme-epidemie al jaren 'out of control'. Waar 25 jaar geleden nog bij 1 op de 150 Amerikaanse kinderen autisme werd geconstateerd, gebeurt dat vandaag de dag bij 1 op de 36 Amerikaanse kinderen. Laat ons even heel duidelijk zijn: dat komt NIET door meer onderzoeken of een beter begrip van wat autisme inhoudt in de psychologie. Waar het WEL door komt, horen we vanavond van Trump en Bobby Kennedy, alsook een plan 'to stop it from ever happening again'. De doorbraak van de regering-Trump is het ontdekken van een link tussen autisme en pijnstiller Tylenol, dat veelvuldig wordt geslikt door zwangere vrouwen. Dat is GEEN pseudowetenschap, nogmaals: VERGEET ALLES WAT U WEET.