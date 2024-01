Wat wil? 150 (van de 900) studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) te Den Haag willen dat hun school alle relaties beëindigt met Israëls in 1906 opgerichte nationale kunstacademie de Bezalel Academy in Jeruzalem (wiki), die te boek staat als Israëls meest prestigieuze kunstschool. Specifiek zou er een einde moeten komen aan het uitwisselingsprogramma tussen beide scholen, dat nu al zo'n 20 jaar loopt.

Je moet uiteraard helemaal tot onderaan in het Trouw-artikel scrollen (het blijft immers de Trouw) om te lezen dat: "de Bezalel Academy in Israël te boek staat als een progressief instituut waar ook enkele tientallen Palestijnen studeren."

Maar de gelegenheidsreden die studenten achter de boycotpetitie geven is dat de kunstacademie "medeplichtig is aan genocide op het Palestijnse volk" omdat het "in oktober een naaicentrum heeft opgezet om militaire kleding van het Israëlische leger te repareren. In dit emergency sewing center konden militairen hun gevechtskledij laten opknappen. Daarmee is de Israëlische kunstacademie medeplichtig aan het lijden van het Palestijnse volk, meent de vakbond."

Een naaicentrum voor kledingreparatie op de nationale kunstacademie met een eigen textielafdeling van een land in zijn hevigste oorlog sinds 1973 = medeplichtig aan genocide. Dat is nog eens redenering. Zie een (normaal) verslag over dat naaicentrum hier.

Weet u trouwens wie er in december ook uitgenaaid is? KABK-studente Shir Agranat, die "voortijdig heeft besloten haar opleiding aan de KABK af te breken. Ze begon in september aan een tweejarige master, maar keerde al in december terug naar Israël vanwege de ‘vijandige sfeer’ op de campus." Ze noemt de petitie "een kinderachtige en misplaatste uitbreiding van de vijandige academische omgeving voor Israëlische en Joodse studenten, ongeacht hoe zij over het conflict denken." Ook noemt ze daarbij "een recente workshop van de studentenvakbond. Onder begeleiding van een docent maakten de leden zeefdrukken met daarop de tekst from the river to the sea, Palestine will be free."

Wat is dat toch met die docenten overal. Maar zoals u weet, die leus is geen oproep tot een tweestatenoplossing.