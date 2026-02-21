Probleem voor de Russen, innovatief-technologisch toch al niet het meest vooruitstrevende leger ter wereld: Elon Musk heeft Starlink afgeknepen voor de Russen en dat is nogal een ding. Russische soldaten kunnen namelijk niet zomaar even inloggen op een mast van Odido (dat doen de Russische hackers in Nederland wel) en zijn daardoor zwaar afhankelijk van Starlink. Niet alleen voor de communicatie, ook om de drones (u weet: de oorlog is een droneoorlog) te kunnen laten vliegen. "I think they lost 50% of their capacity for offence. That's what the numbers show. Fewer assaults, fewer enemy drones, fewer everything", aldus een Oekraïense dronepiloot tegen de BBC. Goed nieuws voor de thuisploeg, wel een klein probleem: Elon Musk is natuurlijk volledig onvoorspelbaar. De Russen hebben ook problemen met Telegram (hun favoriete app-app), maar dat doen ze zelf. Mediawaakhond Roskomnadzor knijpt Telegram vanwege: "Violating federal law, publishing illegal content and opening platforms to Western intelligence services." Nu kan het Kremlin dat wel vinden, maar als Telegram niet meer werkt hebben de Russen aan het front een probleem.

Over het front gesproken: geen grote veranderingen, wel wat kleine verschuivingen van hot naar her. De Oekraïeners boeken wat terreinwinst richting Kupyansk, de Russen boeken terreinwinst richting Slovyansk. Hoe het boeken van terreinwinst in z'n werk gaat kunt u nog steeds zien in Mstyslav Chernovs meesterwerk 2000 meters to Andriivka. Voorts een nieuwe ontwikkeling in de droneoorlog: de Russen hebben Geran 2-drones (dat is gewoon een Shahed, maar de Russen noemen 'm Geran) omgebouwd tot MOEDERSCHEPEN die kleinere zelfmoorddrones kunnen afwerpen. Een video daarvan is hierrrr te zien. Het idee daarvan is dat een snellere en sterkere Shahed, in tegenstelling tot de kleinere drones, diep achter de Oekraïense linies kan komen, om daar zo'n FPV-drone af te werpen voor een portie dood & verderf zonder mayonaise.

Diplomatiek dan: Rusland en Oekraïne kwamen de voorbije dagen, onder moderatie van de Verenigde Staten, samen in Genève. Dat leverde natuurlijk niks op: volgens Volodymyr Zelensky waren het 'moeilijke' onderhandelingen en doen de Russen niets anders dan 'rekken'. Maar dat de Russen (ook) niet uit zijn op een spoedig einde van deze stinkoorlog weten we inmiddels wel. Op 24 februari is het precies 4 jaar sinds de grootschalige invasie. Zo begon het.

NASCHRIFT 21:29 - AP meldt dat de Oekraïners vandaag de Votkinsk-fabriek, 1400 kilometer in het Russische binnenland met een drone-aanval hebben geraakt. Die fabriek produceert onder meer Iskander-raketten.