Er ligt een eis tegen de Barendrechtse smeerklojo, de compleet gestoorde Mels, verantwoordelijk voor een van de grootste en goorste zedenzaken van de voorbije jaren. Volgens het Openbaar Ministerie is bewezen dat hij tientallen minderjarige meisjes heeft gedrogeerd, misbruikt, gefilmd, gefotografeerd. Daarmee heeft hij levens verwoest op een manier die haast niet voor te stellen is. Het is vreselijk, verschrikkelijk en hij zal de rest van z'n schijtleven wel tbs krijgen, al is geen straf hoog genoeg voor deze door kinderen en zijn perverse brein geobsedeerde totaalidioot. Rot in de hel, Mels.