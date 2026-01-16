achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Eis: 14 jaar + tbs met dwangverpleging voor Barendrechtse smeerbek

Rot in de hel

Er ligt een eis tegen de Barendrechtse smeerklojo, de compleet gestoorde Mels, verantwoordelijk voor een van de grootste en goorste zedenzaken van de voorbije jaren. Volgens het Openbaar Ministerie is bewezen dat hij tientallen minderjarige meisjes heeft gedrogeerd, misbruikt, gefilmd, gefotografeerd. Daarmee heeft hij levens verwoest op een manier die haast niet voor te stellen is. Het is vreselijk, verschrikkelijk en hij zal de rest van z'n schijtleven wel tbs krijgen, al is geen straf hoog genoeg voor deze door kinderen en zijn perverse brein geobsedeerde totaalidioot. Rot in de hel, Mels.

Tags: mels van b, mels, barendrecht
@Mosterd | 16-01-26 | 14:29 | 93 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.