Zó, was dat even een netelige kwestie! Iemand in Gelderland die 14 kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar heeft misbruikt, een kwestie waarover Omroep GLD als (met publiek geld gefinancierd maar onafhankelijk) regionaal journalistiek medium over berichtte, maar waarover Omroep GLD de lezertjes en kijkertjes dan weer niet informeerde dat de verdachte in de zaak de zoon van de hoofdredacteur is - een hoofdredacteur verantwoordelijk voor en over het functioneren van de journalisten en redacteuren. Volgens GLD kon dat journalistiek prima door de beugel, maar na vragen van GeenStijl of dat journalistiek wel door de beugel kan deed hoofdredacteur Sandrina Hadderingh tijdelijk een stap terug. En nu gaat ze definitief weg, twee dagen na de regiezitting over de misbruikzaak, waarover GLD wel weer heeft bericht. Als de schaduw van een hoofdredacteur op pauze over de zaak hangt is het allemaal toch nèt effe wat te netelig. GLD: "In het belang van rust voor alle betrokkenen laten we het bij dit statement. Over persoonlijke omstandigheden en achtergronden doen wij geen verdere mededelingen." Nou, toch een soort van journalistiek. Toch?