Daarrrr is het halfjaarlijkse SCP-rapport Burgerperspectieven. Waar in godsnaam te beginnen, want het is enorm en je kan overal wel over vallen. Terugkomend onderwerpje in ieder geval: het vertrouwen in de politiek is bijna 0. Die afbrokkeling en uitholling van gezond-gezellige politiek met de opeenstapeling van crises, voorliegen van burgers en bestuurlijke lethargie is veroorzaakt door Mark Rutte en z'n machtsgeile schoolklas huichelaars en leugenaars. GAAF LAND en bedankt nog Mark. Dat sluit mooi aan bij het kopje 'Hoe gaat het met Nederland'. Dat is de samenvatting van het SCP-rapport: eigenlijk gaat alles slecht. Stemming somber, zorgen over inflatie, politiek vertrouwen laag, asiel puinhoop, wonen ruk, klimaatzorgen, zorgzorgen, zorgen over vrijheid van meningsuiting, enzovoorts. Dit topic gaat over die vrijheid van meningsuiting, want daar gaat het helemaal mis.

70 % (!) van de mensen vindt dat vrijheid van meningsuiting niet zover mag gaan dat mensen gekwetst worden in hun geloofsovertuiging. Nou lui, dat gekwetst worden, dat is een keuze. Zoals het ook een keuze is om vrouwen niet toe te laten door de hoofdingang, op vrijdagmiddag slaafs in de kudde met de reet omhoog te bidden tot een oppergod omdat je niet (meer) in het bezit bent van geestelijke zelfbeschikking (mogelijk om de familie maar niet tot schande te zijn), of op zondagochtend de vrouw achter het aanrecht te trappen en zelf in de houten bankjes te luisteren naar het benepen en bekrompen gelul van een homohatende dominee terwijl je zelf stiekem naar de leuter van je minnaar loert. Wat een GELUL man.

Geloof is gewoon driewerf kudt, regressief, bekrompen en egoïstisch, en het individuele geluk gaat altijd ten onder aan de collectieve ellende, oorlogen, onthoofdingen en vliegende homo's die we door- en meemaken in naam van het geloof. Dikke lul voor het geloof, dikke lul voor Allah, dikke lul voor Jezus Christus en zéker dikke lul voor álle mensen die te onzeker zijn of te weinig innerlijke kracht hebben om zélf sturing te vinden en daarom hun patroon van normen en waarden hebben afgestemd op wat er in eeuwenoude lulkoekenboeken staat opgetekend: vrouwenhaters, homohaters, zondaghaters, plezierhaters. En PRIMA HOOR, dat je een sprookjesboek met middeleeuwse voorschriften laat bepalen hoe jij je moet gedragen of kleden, en dat je er helemaal van in de war bent (we zijn nu al zo ver in dit land dat volgelingen van Allah in de Tweede Kamer het dragen van een hoofddoek spinnen naar VRIJE KEUZE), maar loop dan niet te schmieren als iemand er op wat voor manier ook wat van zegt. Als je tegen iemand zegt dat-ie DIK is heb je een paar soorten mensen. 1. De persoon die z'n schouders ophaalt en verder gaat vreten, 2. De persoon die gekwetst is en gaat afvallen en 3. De persoon die gekwetst is en als een klein kind in een hoek gaat zitten janken dat je dat niet mag zeggen. Gelovigen - en zeker die van de islam - zitten allemaal in groep 3. Enfin, in het rapport staat ook nog een passage van een WO-voorspoedboomer die 60 jaar lang de stand van het land heeft zitten uitvreten en nu de boog gespannen staat gaat zitten zaniken over 'Vrijheid van meningsuiting werkt alleen als je het op een beschaafde en niet kwetsende manier brengt'. Wat een flagrante safespace-onzin. Dan zullen we dat eens op een beschaafde manier brengen: flikker op & ga eens deaud man.

Rot op opa

En dan nog even dit