Ehh #Mosterd : ik ben het helemaal met je eens dat dit kabinet allang op z'n gat ligt... maar dat je schrijft : met de BBB moeten we het nog maar zien?.... dat arme mens zit in de 2e kamer in haar eentje voor de grootste partij in NL, maar in de 1e kamer kunnen we er nog niks van zeggen.

Als het inderdaad haar voor de wind gaat, geen scheuringen in BBB o.i.d..... dan kan Rutte wel fluiten naar z'n meerderheid en over links gaat het ook al niet lekker tussen GL en de PVDA, de laatste partij gaat al ergens een coalitie aan (ik meen in Zeeland) ZONDER GL.

Ik zit mij ook al jaren dood te ergeren aan dat hele zooitje in de 2e (slaap)kamer.... in de tijd van Joop den Uyl (jaren 70) ging een kabinet naar de Koningin met zaken als het Groningenschandaal, Corona-misstanden enz.

Het ligt alleen maar aan 1 man en dat is Rutte, ik weet niet welke verborgen agenda die vent heeft, maar CDA en CU moesten de ogen uit hun kop schamen, de z.g. fijne Christenen.... over x66 wil ik het al helemaal niet hebben, die noem ik al vaker de nieuwe NSB van de 21e eeuw.

Wacht maar af tot er in de 1e kamer besluiten moeten worden genomen, te zien aan filmpjes met Carolientje in debat met CDA en D66..... staan al die BBB's in de Provincies straks met de hakken in het zand, dus met Rutte is het sowieso binnen een paar maanden afgelopen.