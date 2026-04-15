achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Dienst Toeslagen naait zzp'ers die hielpen bij herstel toeslagenmisdaad

Ze kunnen het niet laten

Droevig bericht over Onze Overheid waar je om zou kunnen gaan janken, ware het niet dat het gaat om tegen fikse bedragen ingehuurde zzp'ers die zouden moeten helpen bij het helpen van mensen die compleet kapot zijn gemaakt door een niets ontziende overheid

Maar het zit dus zo. Het gaat al een tijd niet zo lekker met het herstel van de toeslagenaffaire. Daarom zette de overheid zzp'ers in om het werk van gewone ambtenaren te doen. Maar! De overheid is tegelijkertijd allemaal regeltjes tegen schijn-zzp'ers aan het maken. En hee. Mensen als zzp'er inhuren om het werk van gewone ambtenaren doen is precies wat er met schijn-zzp'ers wordt bedoeld. Maak je geen zorgen zei de overheid, mocht er gedoe komen dan betalen wij gewoon de boete (van de overheid). Maar ja. De overheid is de overheid. En die kun je niet vertrouwen. Dat hebben we geleerd van: de toeslagenaffaire. Dus zegt de overheid nu: jullie moeten toch betalen. "Staatssecretaris Sandra Palmen -die over de hersteloperatie en de zzp’ers gaat-laat weten dat zij het ‘belangrijk’ vindt dat ook de overheid ‘voldoet aan wet- en regelgeving’ en ‘een voorbeeldrol heeft’."

Let wel. Dit is geen nieuwe toeslagaffaire (Angela). Maar het is wel veelzeggend over hoe onze overheid over zichzelf denkt. 'Een voorbeeldrol'. De overheid, de toeslagenaffaire, en het dan over 'een voorbeeldrol' hebben. Ja een voorbeeld van hoe je met heel veel belastinggeld heel veel idiote dingen kunt doen. Misschien een gek idee. Maar zou het kunnen zijn dat de overheid geen socratische kralenkettingen nodig heeft, of ambtenaren die de hele dag luisteren naar hun geweten, maar gewoon een paar realistische bazen die snappen dat MEER OVERHEID MEER REGELS niet de oplossing zijn, maar juist het probleem?

Letten we even op Belastingdienst?

Tags: zzp'ers, toeslagen, sandra palmen
@Ronaldo | 15-04-26 | 14:15 | 129 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Feynman en/of Feiten — De belastingfuik

Werkende ouders, politici en de fiscus zijn het overzicht kwijt

@Feynman | 30-09-23 | 20:20 | 135 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

