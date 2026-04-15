Droevig bericht over Onze Overheid waar je om zou kunnen gaan janken, ware het niet dat het gaat om tegen fikse bedragen ingehuurde zzp'ers die zouden moeten helpen bij het helpen van mensen die compleet kapot zijn gemaakt door een niets ontziende overheid.

Maar het zit dus zo. Het gaat al een tijd niet zo lekker met het herstel van de toeslagenaffaire. Daarom zette de overheid zzp'ers in om het werk van gewone ambtenaren te doen. Maar! De overheid is tegelijkertijd allemaal regeltjes tegen schijn-zzp'ers aan het maken. En hee. Mensen als zzp'er inhuren om het werk van gewone ambtenaren doen is precies wat er met schijn-zzp'ers wordt bedoeld. Maak je geen zorgen zei de overheid, mocht er gedoe komen dan betalen wij gewoon de boete (van de overheid). Maar ja. De overheid is de overheid. En die kun je niet vertrouwen. Dat hebben we geleerd van: de toeslagenaffaire. Dus zegt de overheid nu: jullie moeten toch betalen. "Staatssecretaris Sandra Palmen -die over de hersteloperatie en de zzp’ers gaat-laat weten dat zij het ‘belangrijk’ vindt dat ook de overheid ‘voldoet aan wet- en regelgeving’ en ‘een voorbeeldrol heeft’."