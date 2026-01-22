achtergrond

Mannelijke zzp'ers krijgen lager loon dan vrouwen. Overheid doet niets

WIJ EISEN ONS LOON OP

Hee maar dit is gek. Al minstens tien jaar lang verdienen jonge mannen per uur minder dan jonge vrouwen en nu doen ze in de Volkskrant opeens alsof het een enorme verrassing is dat vrouwelijke zzp'ers gemiddeld per uur meer verdienen dan mannen. Goh nou zeg. Terwijl alle serieuze cijfers laten zien dat er in Nederland een kleine loonkloof is tussen mannen en vrouwen (en dan voornamelijk bij hoge inkomens), maar dat die flink aan het dalen is terwijl allerlei politieke roeptoeters, opportunistische campagneclubjes en liegende fopprofessors het tegenovergestelde beweren. Deze cijfers in de Volkskrant lijken overigens niet gecorrigeerd voor ervaring en beroepsgroep. Dus net zoals we toen tegen de vrouwtjes zeiden, zeggen we nu tegen de mannetjes: niet zo zeuren jongens.

Winning: vrouwen

@Ronaldo | 22-01-26 | 09:59 | 104 reacties

