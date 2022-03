Nou ja zeg, Nederland lijkt nauwelijks vertrouwen te hebben in de hoge heren in Den Haag. In 2020 had nog 53,2 procent van de Nederlanders vertrouwen in de Tweede Kamer, maar dat was in een tijd dat men zich in pure pandemieangst aan iedere strohalm vastklampte. Nu deze coronaoogkleppen zijn verdwenen en de bredere realiteit in beeld komt, daalt ook het vertrouwen in de Kamer. In 2021 kwam het uit op 42,3 procent en dat ligt dichter bij het niveau van voor de pandemie (40 procent). De media gaan ongetwijfeld trachten dit te duiden en de politici zullen met beschuldigende vingertjes wijzen, maar behoeft dit echt verdere uitleg? Moeten we het nogmaals over die toeslagenaffaire, zwartgelakte wob-documenten, verloren herinneringen, functie elders en oneindig lange formatie hebben of is het ondertussen wel duidelijk dat deze groeiende motie van wantrouwen een gevolg is van het eigen Haagse falen? En dan scoort het instituut de Tweede Kamer nog hoger dan individuele politici, want daar heeft slechts 33,3 procent van de Nederlanders vertrouwen in en dat kon zelfs Kaags docu niet redden. Zo raar dat van die betrouwbare types zoals Hugo de Jonge, Sydney Smeets, Mark Rutte en Gideon van Meijeren deze cijfers niet wisten te verbeteren. Nu al benieuwd hoe ver dit geldsmijtende crisiskabinet het vertrouwen in 2022 verder kan laten dalen.