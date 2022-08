Your sons and your daughters, are beyond your command

We zijn er maar druk mee in de nadagen. En nu komt adviesorgaan Taalunie na twee jaar werkgroepen ook over de brug met wat "adviezen" voor beschaving nieuwe stijl, en de worsteling is waarlijk. "Genderbewust" taalgebruik noemen ze het, maar ze noemen het nadrukkelijk "genderoverkoepelend" en geen "genderneutraal" taalgebruik, want neutrale taal bestaat niet, of zo. Taalunie: "Vaak wordt dan de term genderinclusief taalgebruik gebruikt, of ook wel gendereerlijk, gendergelijk, gendergevoelig, genderinclusief en gendersensitief taalgebruik. Op Taaladvies.net spreken we van genderbewust taalgebruik. Dat houdt in dat men weloverwogen taalkundige keuzes maakt om ervoor te zorgen dat alle genders zich individueel of als groep kunnen herkennen in een formulering en zich gerespecteerd voelen." Maar, 't zijn puur adviezen hè niets meer niets minder leven en laten leven!

Als u het maar begrijpt