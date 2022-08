We hadden moeite met de bovenstaande foto die door gemeente Amsterdam in aanloop naar de Pride door heel de stad geplaatst is. Dat ging niet om het tonen van Jasons borstamputaties, dat is in aanloop naar Pride helemaal niet ongepast.

De moeite ligt bij het - in context van de Pride - zo demonstratief tonen van de littekens van extreme, structurele automutilatie met een scherp object op armen en schouder. Tuurlijk, dat hoort óók bij Jason. Maar Pride is een viering van eigenaardigheden rondom seksualiteit en identiteit. Door tegelijkertijd met de viering van Jasons genderidentiteit de littekens op z'n armen en schouder zo ostentatief te laten zien, ontstaat de suggestie dat die littekens evenzo gevierd mogen of zelfs moeten worden. Dat verschuift de doelpalen toch weer een stukje verder, en het is bovendien echt maar zeer de vraag of littekens van zulke extreme zelfbeschadiging op een vierende, trotste toon getoond zouden moeten worden.

Maar voor de dames van lichte opinies was die complexiteit en zachtmoedigheid weer teveel gevraagd.

Raisa B., burgemeester van die stilistisch en inhoudelijk nagenoeg immer afstotelijke Twitterbubbel waar Raisa vooral elke dag zelf vier dagen trending is, is (onderstaand) van mening dat "er geen verminkte/ernstig beschadigde lichamen tentoongesteld moeten worden onder hem mom van "jezelf zijn"". Aangezien ze simpelweg niet in staat lijkt om het zelf te expliciteren, kunnen we er middels de onderstaande tweets alleen maar vanuit gaan dat ze het inderdaad heeft over de borstamputatie, en niet over de zelfbeschadiging op armen en schouder. "Jezelf zijn" heeft immers veel meer te maken met genderidentiteit dan de getoonde zelfbeschadiging.

Maar dan Femke Halsema, burgemeester van die stilistisch en inhoudelijk nagenoeg immer afstotelijke stad Amsterdam. Die reageert in een Instagram story (na breek) op Raisa en schrijft over Jason: "Hij heeft de grote en moedige stap gezet om zijn littekens (en daarmee zijn verleden van strijd) te laten zien." Ook Femke lijkt simpelweg niet in staat te expliciteren welke littekens ze hier nou precies bedoelt, dus dan moeten we zelf maar concluderen dat ze alle littekens, inclusief die van de zelfbeschadiging op armen en schouder bedoelt. Dus ook bij Femke geen enkel oog voor complexiteit, en geen bevraging van of de littekens van extreme zelfbeschadiging gevierd moeten worden in de context van een viering van genderidentiteit.

Conclusie: vrouwen moeten per direct uit elk publiek debat geweerd worden.

Welk bod op Het Lichaam van Jason wint eerlijk (Raisa) Het tentoonstellen van verminkte lichamen in publieke ruimte onder mom van "jezelf zijn" is verwerpelijk

(Femke) Hij heeft de grote en moedige stap gezet om zijn littekens (en daarmee zijn verleden van strijd) te laten zien

(GeenStijl) Extreme automutilatie op armen/schouder en de viering van genderidentiteit zouden misschien niet vervlochten moeten worden



Poll is Verlopen.

Welk bod op Het Lichaam van Jason wint eerlijk

Raisa's bod op Het Lichaam van Jason

Femkes bod op Het Lichaam van Jason

Weet je welke vrouw ook een reden belichaamt van waarom mensen "afhaken"?