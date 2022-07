Ik snap waarschijnlijk wel waar jullie heen willen: dit mag getoond worden, maar waarom /liever niet in de context van iets dat gevierd wordt?

Ik begrijp dat niet helemaal, maar ben tegelijkertijd blij dat dit nog getoond kan worden in Nederland. In een tijd waar blote borsten worden gecensureerd in publieke ruimten om niet aanstootgevend te zijn is dit wellicht goed nieuws.

Aan de andere kant snap ik alle heisa omtrent gender acceptatie niet zo goed. Ik leefde eind jaren 80 tot eind jaren 90 in Amsterdam en ik herinner me een grote gay/drag/trans community die overal aanwezig was en volledig werden geaccepteerd. Uitzonderingen daargelaten. Volgens mij hebben we deze emancipatie dus al lang en breed achter de rug. Het nut van al deze aandacht en belangstelling voor een subcultuur ontgaat mij dan ook volledig. Wat is het doel hiervan? Waaien we niet gewoon mee met de wind die in de Verenigde Staten heerst, daar waar dit soort zaken nog door de conservatieve bril worden bekeken. Ik hoop dat we als land verder zijn dan daar. Want we zijn altijd erg ruimdenkend geweest en stonden daarom bekend. Voor mijn persoonlijke mening is daarin weinig tot niks veranderd.