Geenstijl geeft graag een stem aan de zwijgende en onderdrukte minderheid. Dat is de journalistieke taak van Geenstijl. Dit komt mede omdat Geenstijl graag de wereld een stukje beter wil maken en de vezels van de verbinding in de samenleving wenst te beschermen tegen cynisme en negativisme. Eén van de manieren waarop wij een stem geven aan de gemarginaliseerden is door het contextloos afdrukken van ongevraagde inzendingen. Deze week: Gerrit Langkamp. Gerrit mailt al maanden tenminste elke week een soort van...eh...teksten, en niet alleen naar de redactie van geenstijl. Ook info@goededoelen.nl, nrc@nrc.nl en bureau@nationaleombudsman.nl krijgen aan de open CC te zien wekelijks de '''teksten''' van Gerrit. Af en toe worden ook ineens Kamerleden aan de CC toegevoegd en weer verwijderd. Maar, geen van deze organisaties mailt Gerrit terug. Jammer. Daarom publiceren wij hieronder integraal de verstuurde...dinges...van Gerrit Langkamp, opdat de wereld niet langer verstoken blijft van Gerrit. Langkamp. HOEPLA Gerrit! En de groeten aan de cavia's!

Beste,

Spelregels ....

Schurende kroonjuwelen & pells, dus jetzt kansloze ca 50 zetels ....

Rechtstaat , welke volgorde ...

Toeslagen hyenas, Spaar hyenas, Vuil & vunzig , Zatlap, Speckneck, Loslippiey no memorystick , roestige Kruisbengels, Popülisten, Pfarizeêers , Racisten , Extremisten, Dickpic, Dickcliet ....

Lion, wie moet het HAZENPAD .....

GUETVERDUEME, pourquoi mocht de neue elan njet mitspielen wael 5 roestige zetels ....

Olla CDA, Thou staan nu op ca 5 zetels net als Pecghiey in 200? .....

Dus nu 4 X genen op wichtige ministeries ....

Totaal no juste ervaring , wel vele fte elders & soms total hallal gekleed ....

Alles open voor de holy gevac & mexican birds .....

Holy content met mio MAGIC TEMPEL ....

4 milj pensionados dus werc aan de shop om mucho free dinero binnen te ....

LUX Et LIBERTAS......

Beste,

Majesty, wat vindt Thou vd S Der M ....

Some charmeren elkaar aan het luftige non -tariff werc, ....

Was P T bei una grande ISO M N , teveel prestatieguru volgens some .....

Andere insteek, veel shaduwledjes de laatste tiet ...

GaitieyZal & Pells begin 2000 , spaarsukkels ga nu eens staatsobligaties kopen ....

Houd3n de tax gjuoeckels ook waerc & so , want vleicht komt later de Tslagen shit .....

ECB Gouden Rule, very easy winst & loon proper te belasten ......

Saskia N & pells, de wolf v wallstreet nog gezien op RTL7 ....

Yeah, geldstromen hebben soms 1 funeste trill op njet leuke ++....

In de vorige eeuw vele gesprekjes met avunttutjes v getr gailgulpen .....

Inez & pells, spannend but wael lekkurh & mutti zat home bei de kids ....

Ken weinig boys met vieux naar mutties, denk aan oa coagar macronie & trubeau ....

Verwen prinsesjes # trabago .....

Lid v mormo, code azul tantra tuttifrutti ....

Groet.

Amigos ,

Was gescheht er mit de ' erothische schurende graep them bei ' TV ......

De hele dag HiHo, Pe, Sl , Ni , KuKi , BlSc,

Mac ....

Verwen poessy Albums, gulliey zijn aan zet ....

Mormonen, be quote ...

Onze handbalploeg , dartploeg, skicircus, voetbalploegen testen posi ....

& of course de 1 & Only ravijnski down ....

Weinig Hot news uit de rest vd Globe..

Of het m z , USA al 1milj Reuzel Doden ....

L ET E ....

Vrouw, mis deze eoche weinig gekl X en ...

Jumbo , denk ook aan una commerc

met mucho lagen isl somali gezin ...

Fr & Br liefde, schön tocg al die wiette

njet klaagiey danseressen......

We gaan de Globe weer over, Hot items ...

Veel R bolwerken , mucho arbeit...

Wie zal dat bezahlen z l gertje ...

Vleicht box 3 ....

Donat, graag bei box 3 ...

Beste,

Majesty, in de neue elan zijn de 10 Geboden nog steeds Leidend .....

Heb daar deze eeuw soms weinig van gemerkt, veel is naar de roestige jachtvelden ....

Wel glaedtjoueckels bolwerken ....

Denk aan una bruin jaessiey voor deze .....

Geevf mio spaikieys aan: 2 pakjes/ flesje p dag, kamermuggen, narcoheaven,

prostaatsappies all o .....

Ze staan net als de njet gevac achter in de rij voor ....

Zeus, FIËSTA door de neus naar de Gas Organen ....

Magic Afweer , Diepe Buiging ....

Beste,





Try eens max 10 K €€ per maand plus 6,9 K €€ V toeslag ?...





Guitige culpakid & habe es njet gewuSSt Pells moeten 4 jaar long de helvft vh ssalaris terug storten id Toesl Pot .....





Some krijgen alte roestige tang trabantjes gevuld mit lange kromme spiekers voor het Kruis ....





TEGENPARTIJ, stel voor om het drielanden punt plus straal van 69 km te reserveren voor

Pfarizeêers oder Wapülisten....





Reuzel fvretten & SOA hermelijnen krijgen una warm oord ....





Whouhannetjes zijn aechte long beukers , weten we al mehr dan dos anjos .....





Magic Tempel, koester ons Amazone .....





Veel snelle teststraten plus nega encelbaent ....





Dit krijg thou met una gepens ISO procestechnoloog .....





C'est Ca !

...

Beste,

We hebben het leeg spuiten van prostaatsappen in diverse organen tocg njet verboten ....

Denk ook aan 1fles, 1pakje, 10 lijntjes ...etc.

Sprongiey & pells, & nu zitten we met de Aids Long Puinzooi...

Denk hierbij aan una 69 QR code .....

Olla procestechnoloog, ga eens ISO deugnjeten....

Is elvfieys kamikaze al gevraagd voor de Always commercie -in shaats sportbroekje -....

Einstein, We get what ......

Holy gevacineerden & het MC spreukje ...

Deze eeuw njet Z kosten, wael mucho Dreesciey hdays mit hunniey pathogenen lovers ....

Dus buikloop & A slijmpie .....

B leven , vele wachtende €€€ op de bank ...

Soms is er vleicht sprake v Holy Beenmerg mit ELITE PATHOGENEN HUNTERS ....

Dus ik pas voor de gulle cinqo spuities , geef ze aan de echte ziekten ....

prikplicht, ich habe de diorpil & plastico al .....

EURO, wier scjhaevfen dessen Overheid SHIT .....

WHO, Wuhan labsuesjchieyz mmmmmmm .....

Vele wegen naar ZEUS....

Nada Garantie .....

Beste,

Radioloog F. Jansen in de stentor, una different visie ....

Magic Temples, de Heilige GRAAL....

Op naar de 100 jaar ....

Flowerpoweriey, yue mag het zeggen mbt de scheibe van cinqo .....

Zeus, had jue voor kerltiey geen kleurtje in gedachte ....

GLOBE DELIGHT .....

Beste,

Kroonjuwelen, Iets mit pechieys vuil und vunzig .....

Gait njet zo hard oh buro, denk ad stange voor de plate .....

Het socia Volk od Globe, we gaan naar de100 - veel ftetjes und spoitjes - ....

Bij 2 paspoorten dan afpakavontjes, toch njet geloof in unse haeraem kinderfiestas .....

S DER M, OOK VAN DIE ALGORITMEN BOLWERKEN ....

Winkelwagen frenkiey is oc vd buis, laatste stuk vleicht iets met snol & bol und 99 luftballonn....

Nog steeds mio ELITE PATHOGENEN HUNTERS trabago trabant .....

ZEUS, GA EENS AH WERK .....

Beste,

Zag vandaag bij Rickie WNL weer una plaat voor de .......

En dan met open colbert en camera technisch het Volk jouw markies kgs showen & preken....

RIVM, wanneer ga yue iets zeggen over 2×69 giga G & IC .....

EIND 2019 is er ook van alles .....

Denk ook aan testen van diverse andere items ...

Verder overal snelle jelle plus enkelband

Geef mijn 5 spuiten maar aan AZG ....

DE HEILIGE GRAAL & SO€€€ ....

Beste.

Er heerst dus una pandemie ....

De njet QR bint hiero debet aan....

Geinig die sprookjes in norway , ölle QR gelinkt ...

Geinige abstand, munddukjes, henden shoeden, bolle kupjes, leuke vragen ....

En straks wieder back ohne 19....

Macron & aengoan., het wonder van booster cogar ....

Hij Was teenager, zij was getrouwde juf met kinder , doar goa ich mit smurebreutn ......

Geht mien gulp v dicht...

Zie jue dor reuzel leven liggen in die verdien grafiecen ...

Humane dood, lachgas eutha ....

Maar die kerngezonden gaan we boycotten & rivmen ....

Beste,

Heleen v R meets cogar, ik snap het wel ....

Saskia N, weinig leuke 50 plus mannen in het sprookje ....

Majesty heeft ook gekozen voor una salsa chica ....

Anders Afrika hdays voor x apkjes pro tag & dan snel terug naar us voor gute neula dinero....

Mio, solo tantra hot stone tuttifrutti .....

Denk aan 50 soa's & actie actie actie .....

DE HEILIGE GRAAL ....

Beste,

Wei " 19"gordeldleermuiskes zijn opzoek naar matige Afweersystemen ...

Wtf extra helpt zijn puddinglongen, narco, etha, cirroses ...etc.

Stel voor om het leger intezetten bij de bouw van grote tenten per gemeente voor njet QR .....

Grote plane motoren zorgen voor overdruk & uitlaatgassen naar verbrander......

De middenstand zorgt dan voor njet € fiasco....

Deze proef duurt 1 tijdje ....

Tijdens deze probe gaan all > 33 brumietjes naar grote tenten op papendal voor una

CLUSTERfuck ....

Trainer wort der shuhehuego- wel trommelvliesjes sauber- mi5 grappiey als sm gastdocent ....

Stel voor om de halal asielbrigade terug te sturen naar Afrika, genug tenten & moevfties v diverse ...

Laat de haeraem cultuur mit ruhe, wier scjhaevfen dessen ....

Pieter, De laatste tijd weer veel geSStapo shadowmeisters ...

Ik kan me de emoties van de Tslagen ouders wel begrijpen.

Trouwens al hdays gehad in Syrië, laatste keer voor mij in 2010- perfecto- ....

Ben soms 1 beetje tricky....

Stel dan vragen aan ons sprookje hoe het komt dat ik geen van de kids ben tegengekomen

tijdens sporttoernooien & so ....

Volgens mijn h Ex heb ik mijn kids als prestatieguru te mucho ontwricht ....

Mijn zoon 21 jaar, na 40 bmi morsdood .....

Waarom zijn er nog geen body safeties bedacht die aangesloten kunnen worden op uitstekende

Ventilatie ontwerpen in planes, bussen , restaurants ...

Ontembaar gevormd, DE HEILIGE GRAAL ......

ISO PROCESTECHNOLOOG & SO ....

TAKE CARE.

Beste,





Effe daar gelaten, hunkershoe huegoe & pells ....





Zag heute bürgie weer ...., wat una schouwspel ....





Kruis Appel hou wel rekening met camiel/sigi zetels ....





Wat Thierry wel heeft, spijkerharde andere grafieken ....





Wat mij bijblijft, una sportieve gezonde Lieverd de hele morgen gesport , in de afternoon

1 spuit & in haar slaap morsdood ....





Mich, 1 amoxy kuur, 2weken buikloop & tot ramp de hik , dacht aan una plastic zak ....





En we stoppen zieke oudjes ganz vol medi , 》bmietjes krijgen QR, nageboorte uitschot vele milj,

Narco tiert welig ......





Soms toch vervelende bijwerkingen ....





Doema 2013 heeft wel una visie over de EU , plotsklaps ca 1000 Doden pro tag ....

Die gasten zagen het verschil njet tuusen f16 & privé....





Mutti M, 10 flashen metaxa 7stars plus volle tank ca 200 €€...

iero una lege majes tank ...





Grussen.

Beste,

Olliey bie bummel uit niemege & pells gaan ons de HEILIGE GRAAL TOCH NJET UITLEGGEN ....

OFCOURSE scheissen gullie in de hose ve fam gemuteerde wuhannetjes ....

Mio, in njet Black Hole una QR SNODE ....

Una bloedscan, de beste waarborg ....

WHO had in 2019 viele quarantaines moeten economiseren.....

In China geht het nu maotsetung .....

Bij ons in het pretpark zijn er ook velen met hoge bmietjes & mucho reuzel cirrose naar de eeuwige Jachtvelden.....

Komt doordat mucho Exen changen in toezicht Hexen ...

Hoogleraar L van R ......

alle grote bmieytjs,zwervers, narco, veel asiel ook una ophokplicht & warmte ....

Brulscke wordt dan de brui boa ....

Of una testtent in iedere gemeente zonder burocr rompslomp ....

Nega, dan 1 stempeltje achter je guitige elleboog ....

Majesty, wil thou wel verder met die latente ravijnologen met vele blinde vlekken ......

Hept de grote boys hunnie eiwitten & €€ - normaal 5 jaar - al vrijgegeven ...

DE HEILIGE GRAAL & SO ...

CA 70 % WATER OP DE GLOBE & IN DE MAGIC TEMPELS ....

Einstein, We get what We got ....

TAKE CARE !

Beste GS, gefeliciteerd!

Alles mit mate .. ..

Hup mit den reuzel ....

Beste,

Majestiey, una preekstunde about Justice & mucho

Systemen vol met Wishfull Kroonjuwelen .....

Dacht una ISO prestatie goeroe ve grande MN .....

Lavendel splinters versus shredder balken .....

Speldenprikjes, weer genuss voor de koets unterkovfertjes .....

Wens gulliey mucho Wisdom !

BB, Njet change om onze geldstromen ......

Beste Rechtstsaat , First H & €€€€.....

In vele fabeltjes sein wier hoog in de lijstjes ....

Andere fabeltjes laten enge vieze ss miezertjes scjhaevfen..

en elkander de sckult ....

Baeckviesjes, code orange , reuzel, bourgonneuqtruellen, fãèrįzèêrz ,Levercirrose, morbide O, Flowerpowder & the End.

Beste,

Hoogleraar L van R ......

alle grote bmieytjs,zwervers, narco, veel asiel ook una ophokplicht & warmte ....

Brulscke wordt dan de brui boa ....

Of una testtent in iedere gemeente zonder burocr rompslomp ....

Nega, dan 1 stempeltje achter je guitige elleboog ....

Majesty, wil thou wel verder met die latente ravijnologen met vele blinde vlekken ......

Hept de grote boys hunnie eiwitten & €€ al vrijgegeven ...

DE HEILIGE GRAAL & SO ...

Grusse.

Beste,

Net gumbo gebeld over neue reclam3 ....

Mitname laatste shot waar fraenckie 30 bmi op una wagentje de shop binnenrijdt....

Stel nu dat una gevac posi zwangere huismus de shop ausgeht.....

Antw gumbo, er zijn vele trickiey commerc .....

Vandaar dat het wk futjieyba vw snulleke en bulleke in una dram.....

Ze waren njet vooraus te bran.....

Die van Rih en Dra, happy una aevfro work out .....

Elfis aus niemege, gedenk de 40 bmi mbt tot jue wijze woorden about wuhan .....

Stel voor om mn de grote bmieytjs una BM code te geven,bz vatbaar v longdemping.....

WHO, gedenk de 2019 pseu quarantaine & ISO check in wuhan ....

Onz3 profeten , deze booys komen njet hier ...

ELITE PATHOGENEN HUNTERS, D0 YOUR JOBS .....

Met of ohne extrae eggweizen

MAGIC ....

Mucho luft verplaatsing mbt heikele ITEMS .......

Take Care.

Amigos ,

LUX ET LIBERTAS !

LUCTOR ET EMERGO !

QR op het voorhoofd ....

Je suis Mona K !

Rechtstaat, hoe verder met de MC en onderliggende Puinzooi .....

Mijn insteek, burgers 1000 € & de onderste steen erbij....

Komende jaren una zakenkabinet ohne guitige culpakid op staande voet ...

Salute!

Beste,

Hoe zit het met M eggweizen en P Hunters ...

Stel vör om de ravijn poten id oppositie...

Of una aantal naar haellael ambassieys ...

Markiey naar de pieyllaer als regelaar....

Kaag , 99 luftballonen...

Magic P S .....

Asta la bijstand...

Amices,

Soit, una mas .....

Wier sjchaevfen dessen ...

Het gaat swappiey op GlobEufielsciey ....

Net terug van Latino, my Go......

Wat una ' Tax' stuiverromans in de RechtStaat ...

Zie bv onse Gristen Slob eens regarder ....

Amigos,

C'est Ca, Lion ...' Gesproken brief aan de King,

Verleidingen vh grote geld, het haeraem clublied.'

Rechtstaat, Volk, Makers, Sprookjes, Koets,S der M, Parelfaeces .....



Schatkist, draai Thou nog 1 beetje kiet met de # F O ?

Lion, Je Maintiendrai !

Birth & Back, BSN Laendzbelangiey !Syria 2010 ....

Beste Visionairs,

Ik, I, Moi, Meself, Meshadow, Ich & Zie maar .....

Verlichting & Ethos ....Makers, Takers & Fakers ....The Guts Delight !

Sectoren, lever ' de Leeuw ' Diensten !!!!!

Integriteit & Interventie !Popu gewauwel, flinterdunne speculaties ....Ik hoor het U zeggen, abject !

Taxpoet Pretparken, Heers & Verdeel !

Al Goed, Eind Goed !

Ralfie, the Rollercoaster of Life & Grande Sorry ....

Einstein, We get what We got !

Magic Blue, Keep Spinning ... ?

Beste,

Otras problemas....

Samsu blokkeert 2,4 G WiFi...

Appe blokkeert Ipad ...

Belastingdienst, wat veel extra werk voor

KLEINE bedragen ....

Burgers, play the Game ...

Sommige laemmingen haben shredder id brain...

Majestiey, zag yue HH Salsa Chica mimiek...

Net als damals mit Heinek Puetieyn ...

Wat about mevrouw Palmen & Co ....

Wat una bruine rupsjes id monarcgiey ...

Heb als ISO prestatiegoeroe weer 1500€ voor

de digitale items vrijgem ...

Service , make your bets ...

Magic A S, njet hdays vanwege spui...

Magic Tempels # Globe Delight ...

Take Care !