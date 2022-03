Huh? Wat is dit nu weer voor verdrietige '''kwaliteitsjournalistiek''' van het AD? Ene Lex de Jonge is kennelijk WOEST op Hart voor Den Haag-lijsttrekker Richard de Mos en krijgt van de '''kwaliteitsjournalistieke''' gezinscourant vrij baan om een kinderlijk lasterstukje over Richard de Mos te tikken, zonder ook maar één spoor van iets wat nog op een béétje onderbouwing lijkt. Had het AD De Lex de Jonge Bode geheten dan hadden wij het nog begrepen, maar aangezien het AD (die A stad voor 'Algemeen') heet begrijpen wij niet wat hier precies 'algemeen' aan is of wie er überhaupt geïnteresseerd is in de hoogspersoonlijke anti-Richard de Mos-onderbuikoprispinkjes van Lex de Jonge. Hoe dan ook, volgens '''kwaliteitscourant''' AD (uitgegeven door DPG, bekend van Donald Duck en het in de doofpot stoppen van MeToo-viezigheid) is Richard de Mos FOUT omdat hij samenwerkt met Wybren van Haga van BVNL. Wybren van Haga doet een soort van neutraal over Rusland-Oekraïne en dat mag niet van Lex de Jonge het AD. Om 't een en ander te 'bewijzen' komt Lex de Jonge het AD met de megascoop dat Richard de Mos columns schrijft voor TPO.nl en De Dagelijkse Standaard. Dat zijn "rechts-populistische sites" en "de strijd tegen aansluiting van Oekraïne bij de EU begon hier". Dat DDS een rechts-populistische site is, is een no-brainer.

Alleen schrijft Richard de Mos helemaal niet voor DDS. Hoe TPO.nl verder iets te maken heeft met "de strijd tegen aansluiting van Oekraïne bij de EU" is ook de TPO.nl-hoofdredacteur een groot raadsel. Sowieso, de columns van Richard de Mos op TPO.nl (bekend van Ronald van Raak (SP), Chris Aalberts (GL) en Herman Brusselmans (Belg) gaan vooral over Den Haag. Een beetje wat je mag verwachten van een partij die Hart voor Den Haag heet. Niet over Poetin, Rusland, Oekraïne of zels maar over geopolitiek. Geen bewijs, geen steekhoudende onderbouwing, geen insteek voor een artikel. Alleen de hoogstpersoonlijke natte haatwind van een anti-objectieve, deugende, bevooroordeelde moralist die zichzelf sans gene 'verslaggever' noemt. Goddomme, wat een verdrietige kutkrant is dat AD toch! Zelfs het onderschrift bij de foto klopt niet! Waren wij AD-abonnee dan hadden wij direct ons abonnement opgezegd. Om daarna een TPO-abonnement te nemen. Prima te combineren met een Geenstijl Premium-abonnement ook. Nu even de kattebak verschonen. Heeft iemand het AD gezien?