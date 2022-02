Vrijdagavond op de Kapiteinenlijn van Erik de Vlieger en Yves Gyrath: DPG Media (mega-uitgever van onder meer Nu.nl, AD, Volkskrant, Trouw, Parool en het stripboek van die eend zonder broek) ontsloeg in 2016 de rechterhand van überuitgever Christian van Thillo, de "superhoofdredacteur" Jaak Smeets. Dat ging gepaard met gouden handdrukken in een geparfumeerde wolk van dure woorden van lof en liefde. Maar: "Na een reconstructie van The GYGS is de ware reden van het vertrek van Smeets na zes jaar eindelijk duidelijk geworden. DPG Media informeerde THE GYGS, middels een officiële reactie, dat het vertrek van Smeets een gevolg was van grensoverschrijdend gedrag. Het is voor het eerst sinds 2016, dat DPG Media erkent dat de oorspronkelijke verklaring over het vertrek van Smeets in 2016 niet de juiste was." Grote corporate mainstream media-bedrijven, rammend vol journalisten, die liegen over misstanden in hun eigen bedrijf? Naaaaah! (Een jaartje later zou DPG-titel De Volkskrant een goedvolksgericht tegen GeenStijl aanslingeren vanwege een sarcastische internetgrap. Dat wel.)

Enfin, wij zaten in de kroeg, een beetje verlegen de meisjes te ontwijken, dus dan luister je geen podcasts. Maar 's anderendaags lazen we in het Briefje van Jan dat de (toenmalige) "Nederlandse hoofdredacteuren (Phillipe Remarque van de Volkskrant, Hans Nijenhuis van het Algemeen Dagblad, Ronald Ockhuysen van Het Parool en Cees van der Laan van Trouw) werden wél op de hoogte gebracht van de ware reden van Smeets’ ontslag." Dat is, met het oog op de lawine aan MeToo-berichten die ging schuiven na de #BOOS-onthullingen over de ziekelijke toestanden bij The Voice of Holland, wel een geinig gegeven. De DPG-titels schreven zich natuurlijk ongans over al die smeuïge details. Viespeukbedrijf Talpa vond de onthulling van de podcast-Kapiteinen op hun beurt heel belangwekkend en nodigde Yves Gyrath vrijdag uit in Sigaarsnor & GeneeTV: "Dat is heet nieuws!", aldus de hypocrieten.

Maar wat ons nou zo opvalt: dat hete nieuws wordt in Dit Land verder nergens opgediend. Tuurlijk, geen enkele Nederlandse lezer kent Jaak Smeets (korte introductie). Maar al die hoofdredacteuren bij het Nederbelgische DPG dus wel: hij was hun baas. Ze wisten waarom ie moest wieberen in 2016. En hun titels staan ramvol morele oordelen, sappige columns over dickpics en clickbait-berichten over elke anderhalve aanraking die tegenwoordig tot verkrachtingszaak wordt opgetijpt. Maar ze blijven zwijgen, terwijl Belgische media (maar niet de DPG-titels) bol staan van de berichten over de onthulling van De Vlieger & Gyrath. Je zal toch abonnee zijn van zo'n DPG-krant. Dag in dag uit moet je lezen wat Angela de Jong of Sheila Sinaspril vinden van andermans vuile was. Terwijl hun eigen kranten vol gerold zijn met grote vissen die rotten bij de kop. Dat krijg je er nou van als de pluriformiteit van de pers op het altaar van de poen en de algoritmes wordt geofferd.

Als wij een Mediahuistitel waren, gingen we nu de adverteerders van DPG bellen, zoals De Telegraaf bij Ziggo deed zodra de berichten over Marc Overmars naar buiten kwamen. We zouden ze vragen wat die er van vinden dat het bedrijf waar ze hun merknamen aan verbinden, viezeriken wegstuurt met veel cash en complimenten maar het ware verhaal in de doofpot stopt. Maar wij zijn geen Mediahuis en wij houden niet van adverteerdersbellers. Wij vinden het vooral heel erg grappig hoeveel boter die gebelgde blaadjes op hun vrome bolletjes hebben. Allemaal doodsbang voor de John de Mol onder de dodeboombelgen, de mediamiljardair Christian van Thillo. Iemand de Code van Bordeaux toevallig ergens gezien? Normaal wapperen ze daar altijd zo hard mee...

