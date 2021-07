Kijk nou wie er aan de formatietafel is aangeschoven om de Innige Banden tussen Macht en Media aan te halen: de Media! Ja, leer ons ze kennen. In een brief aan Mariëtte Hamer schrijven de corporate topmannetjes dat Google en Facebook niet lief zijn voor hun verdienmodel en daarom vragen ze min of meer of ze nóg meer een kartel mogen vormen. Allemaal uit naam van dE pLuRiFoRmItEit hè, want het is helemaal niet zo dat alle artikelen van AD.nl ook op DeStentor.nl en DeGelderlander.nl en BNDeStem.nl worden gezet, of dat de NPO steeds meer een soort RTL is geworden waar Talpa en DPG ieder een stukje van gekocht hebben voor in hun gezamenlijke Mediahuis, waar de vlaggen van Vlaams-België en Brussel/EU naast de Nederlandse handelsgeest wapperen, plus die van D66 en de PvdA. Die mediakliek klit samen en is volop bezig aan éigen profielen- en advertentietechniek om al hun gebruikers over alle platforms heel pluriform te volgen voor betere aanbiedingen en abonnementen en om dat tot een succes te maken willen ze graag dat de nieuwe coalitie even Big Tech breekt, zodat de corporate MSM hen kunnen vervangen door een eigen kartel. Terwijl iedereen weet dat een kartel voor clowns is. Je moet meteen inzetten op WERELDHEERSCHAPPIJ.