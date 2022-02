Ach ja, het verraad van links. De reden waarom het plebs in Nederland PVV stemt of als ze helemaal van God los zijn FVD.

Het meest zielige, nadat Mark Rutte eigenhandig de PvdA sloopte, is nog wel dat de PvdA nog steeds er echt wil zijn voor de arbeider. De FNV en noem maar op alle mensen die zie werkelijk willen inzetten voor het plebs worden uit gemaakt voor landverraders. Het voelt kennelijk fijner om van "beetje racistisch" te gaan naar full-blown fascist en het niet eens door te hebben.

De PvdA is zo gigantisch naïef dat ze denken het volk waar ze zich voor inzetten naar ze terug zal komen. NEEHEE. Dat gaat echt niet gebeuren. De "base" (Al Qaida in Arabisch) is vertrokken naar de PVV, SP, DENK en sommige totaal idioten naar de FVD.

Er is niets tragischer in de Nederlandse politiek dan de PvdA. Ze doen zo hun best en hebben best dingen bereikt tegen de liberalen en conservatieven. Maar je stemvolk verliezen aan fascisten? Ja dan heb je het goed verneukt.