Weet u nog, dat verhaal van Lilianne Ploumen dat er ook binnen de PvdA 'meldingen zijn gedaan van seksueel machtsmisbruik'? Dat lijkt dus te gaan over (onder anderen?) Gijs van Dijk. De nummer 8 van de PvdA-lijst van 2021 stapt per direct op na 'verschillende meldingen' over zijn gedrag. "Ik ga door muren heen", was de oneliner van Gijs van Dijk. En hij ging dus ook over grenzen: "De afgelopen dagen zijn bij de PvdA verschillende meldingen binnengekomen over het Kamerlid Gijs van Dijk. Deze klachten betreffen ongewenst gedrag in de privésfeer. Naar deze klachten zal onafhankelijk, extern onderzoek worden gedaan. Vanwege deze meldingen heeft Gijs van Dijk besloten terug te treden als Kamerlid en zijn zetel ter beschikking te stellen", zo meldt de partij in een verklaring. Van Dijk zelf: "In mijn persoonlijke leven ben ik in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest. Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden. Om het gestelde onafhankelijke onderzoek de ruimte te geven en de partij niet in de weg te zitten, trek ik mij terug uit mijn politieke functie."

De NOS heeft meer: Van Dijk zou vrouwen tegen hun zin 'omhelsd en gezoend' hebben. In 2019 werd er door Cornelia Klaster van meedenkgroep Armoede binnen de PvdA al een klacht ingediend tegen Van Dijk - hij zou haar zo stevig tegen zich aan gedrukt hebben, dat ze blauwe plekken kreeg. De Partij van de Aanranding schakelde 'een aan de PvdA gelieerd onderzoeksbureau in' en bovendien kreeg Van Dijk een advocaat van de partij. Klaster schreef haar bevindingen op Facebook: "Onder druk van een advocaat die de PvdA op haar af stuurde verwijderde ze de post. De partij besloot haar te royeren als lid." Leuke club wel, die PvdA! De afgelopen dagen zijn er nog twee vrouwen naar de PvdA-leiding gestapt: Ellen Geist die 'een zeer innige knuffel' kreeg ("het voelde ongemakkelijk"), en kunstenares Tinkebell. "Ze is een ex van Van Dijk en heeft gisteren een officiële klacht tegen hem en de gang van zaken rond Klaster ingediend bij de PvdA."

Update: Ploumen teruggevonden

