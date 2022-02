Erg prettige column van Geert Dales nu op TPO.nl. Over de bloedjacht op Gijs van Dijk (PvdA) die gisteren in de metoo-gehaktmolen werd geflikkerd door de BV Ploumen nav 2 FNV-bloemetjesjurken die zich ontwikkelden tot rancuneuze haatheksen. Maar daar gaat het nu niet om, maar om het fijne venijn in de laatste alinea.

GEERT:

Zo bereikten mij verhalen over een -ja al weer- Tweede Kamerlid, voorzien van prominente, door veel mannen begeerde, lichaamsdelen en schitterend blond haar, welke attributen zij gaarne zou inzetten om zich grensoverschrijdend op te dringen aan mannen die daar niet van gediend zijn. Voor dit moment laat ik het hierbij, want al ben ik geen redacteur van de NOS, ik wil mijn werk met de grootst mogelijke zorgvuldigheid doen. Uiteraard kan iedereen zich, onder bronbescherming, bij mij melden met eventuele beschikbare informatie of tips, voor de broodnodige nuances in een noodzakelijke, maar momenteel wel erg eenzijdige maatschappelijke discussie.

Iemand?