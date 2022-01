#WeToo is de nieuwe #MeToo. in een nieuwe wending om bij de tijd te blijven, impliceerde Lilianne Ploumen haar eigen partij in kwesties van seksueel machtsmisbruik. Op zich is de overeenkomst tussen de PvdA en The Voice evident: allebei hebben ze maar een paar zetels en die draaien regelmatig 180 graden om. En hoewel we het eigenlijk helemaal niet willen weten, vragen we ons toch af: met wie had Timmerfrans iets te veel sjans? Welke haan heeft het met Attje Kuiken gedaan? Waar zat Asscher met zijn plasscher, heeft iemand zijn vinger in Gijs van Dijk gestoken en het laat het alsjeblief niet Ari b zijn geweest? Ja sorry dat we het een beetje in het belachelijke trekken (terwijl we zondag nog zo #BOOS deden), maar kennelijk is het Voice-verhaal van onrust naar ophef naar onthullingen via jamaarhijdan nu al bij het 'ja en wij dan?'. Niemand is nog zonder zonde, eigenlijk zijn we allemaal slachtoffer, kom, laten we onszelf stenigen!