Op internet is een filmpje opgedoken van Tim Hofman, die al heel lang filmpjes maakt voor televee en internet, waarin Tim Hofman lekker vrijpostig doet in een tijd dat je dat nog gewoon kon doen (godverdomme wat missen we die tijd). Anderhalve woke wappie met een paardenbek vinden hem nu """hypocriet""" en dat is voor klikbeethoeren van keurige Belgische media reden om fophef te creëeren en Tim te bellen die met zijn ongetwijfeld doodvermoeide kop ook nog 'sorry' zegt om er vanaf te zijn. En zodra mensen sorry gaan zeggen voor dingen die ze niet verkeerd gedaan hebben, is de weegschaal uit het lood. Dit soort niksigheidjes op deze manier afrekenen is toch alsof de slager stiekem z’n vinger op de weegschaal drukt om de klant een hogere prijs aan te kunnen slaan voor een heel dun plakje worst.

Iedereen mag er het zijne (of hare of xerse of onzijdige) van denken maar als je over bovenstaande Spuiten & Slikken-retoriek struikelt, mag je waarschijnlijk op zondag niet eens online zijn van je geloof en vooral willen we ff weten: waar in deze fragmenten zit de oneigenlijke machtsverhouding? Waar zit de intimidatie of het grensoverschrijdende gedrag? Hij geeft spontane antwoorden in een interview en dolt zelf wat met Zimra Geurts, die destijds Playmate was en niet op haar mondje gevallen bovendien. Zie haar strandbeelden of het straatzoenen dat ze voor GeenStijlTV (dat zijn wij) maakte.

Ja weet je. Als je de kaders zo bekrompen maakt dat openlijke frivoliteit in een tien jaar oude video al als ongewenst gedrag wordt gezedenstempeld, dan is alles even fout en komen Bouali'tjes en Molletjes en Rietbergjes lachend weg met hun systematische wangedrag. Door wat oehlala-praat uit 2012 langs dezelfde meetlat te leggen als institutioneel (en jarenlang moedwillig weggemoffeld) wangedrag bij, in en rond een productie-powerhouse als Talpa/The Voice, bagatelliseer je de hele kwestie tot in het belachelijke. Zelf weten hoor, maar zo ging de vorige #MeToo ook als een nachtkaars uit: door een hysterische heksenjacht waarin slachtoffers opstonden die het niet waren, die huilstruikelden over gedrag waar weinig of niks aan mankeerde.

Hofman heeft acht maanden lang op zorgvuldige wijze een ingewikkelde zaak uitgewerkt en dan komen zulke collega's luie tikgeiten ff hooi maken met wat beelden uit 1873 en een morele zeis. Maar de rekening komt terecht bij de Echte Gedupeerden van Ali B., Marco B., Jeroen R. en John de M. Well done, Algemeen Deugblad en Telebraaf. Lekker gewerkt, kwartjesklikhoertjes. Cancel jezelf.

UPDATE: Als we dan toch aan het jamaarjij’en zijn: De “bron” van deze fophef is de voor ontucht met een zwakzinnige minderjarige veroordeelde Youness Ouali, die al de hele week de slachtoffers van The Voice "prostituees" en "aandachtsgeile meiden" noemt. Kies je kwetsgevecht zorgvuldiger, kranten.

Zimra-video AGE RESTRICTED. Is ze dan erger dan Tim!?

Mag zeker ook niet meer?

Waar het niet om gaat

Waar het wel om gaat

Zucht. Stilletjes kop afzwakken