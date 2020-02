Weer een opiniemaker de mond gesnoerd door de roverheid!! Ditmaal vriend van de show Youness Ouaali. Het OM eiste een celstraf van 730 dagen, maar de rechter oordeelde dat "240 dagen cel waarvan 193 dagen voorwaardelijk" eigenlijk ook wel genoeg is. 47 dagen celstraf dus, want "De rechtbank in Lelystad achtte dinsdag bewezen dat de man in september 2018 seks had met een meisje van vijftien uit Nijmegen. Ook had hij een filmpje in bezit waarop zij naakt te zien is, waardoor ook het bezit van kinderpornografisch materiaal bewezen is". Dat meisje van 15 had trouwens "het verstand van een kind tussen de twee en vier", maar toch dacht Youness dat ze 23 was. Nou, 23 kilo misschien, want in een getapt telefoongesprek zei hij "te hopen dat ze meerderjarig is, „anders heb ik een probleem.” Enfin, dat probleem heeft-ie gekregen.



Update: lees 'rechterlijke' uitspraak hier. "Bij het bepalen van de hoogte van de gevangenisstraf heeft de rechtbank rekening gehouden met het feit dat er sprake is geweest van seksueel misbruik van een minderjarige, maar dat dit niet onder dwang is gebeurd."