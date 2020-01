Druktemakertje wel hoor, die Youness. Bekend van oproepen tot geweld, het filmen van z'n eigen rechtszaak, oproepen tot het in elkaar slaan van Israëlische toeristen, verduistering, allerlei opvattingen die je niet zou verwachten en Pauw. Oh, en seks met een zwakbegaafd meisje van 15 met een "met het verstand van een kind tussen de twee en vier" natuurlijk. Zelf was hij destijds ongeveer 34 en kon er allemaal niks aan doen, want hij zei tegen de rechters dat hij "dacht dat ze 23 was". Nou, 23 kilo misschien, want in een getapt telefoongesprek zei hij "te hopen dat ze meerderjarig is, „anders heb ik een probleem.” Bovendien zei hij tegen een ander dat ze wel kinderachtig klonk." Het OM heeft twee jaar cel waarvan een halfjaar voorwaardelijk geëist. Ook mag Youness zich op zijn actieve YouTube-kanaal niet uitlaten over het slachtoffer, zoals hij hier achter deze verborgen link wel doet. Advocaat Anis Boumanjal heeft het er maar druk mee. Klik HIERRR voor grote versie tekening.

Youness gaat trouwen!