Ik ben het eens met het commentaar van Zenzeo, Roos, Veepert en The Green Machine. Want melodieus kerkklok-geluid brengt mij terug naar vredige zaterdagavonden in de jaren 50 als de oproep voor het ‘zaterdagavond-lof’ klonk. Waarom zou ik ‘op mijn oude dag’ geen kerkklokken meer mogen horen? Ik vind het grote verschil tussen het luiden van kerkklokken en de azaan dat de azaan een tekst heeft. Daarmee is het veel meer is dan een eenvoudig uitnodigen tot ‘kerkgang’ zoals kerkklokken dat doen. Ik heb zojuist een azaan afgeluisterd op internet die prachtig gezongen is door een uitstekende zanger en die ik als muziekstuk/lied (af en toe), mits door een goede zanger gezongen, wel kan waarderen. Maar die tekst waardeer ik absoluut niet en wil ik niet opgedrongen krijgen via een luidspreker die de buurt in schalt.

De azaan-boodschap samengevat: Allah is de grootste, er is geen andere godheid dan de Enige Ware god Allah, Mohammed is de boodschapper van Allah, haast u naar het gebed, haast u naar de verlossing, Allah is de grootste, er is geen andere godheid dan de Enige Ware God Allah.

Als kind geloofde ik in God en was katholiek. Nu ‘geloof‘ ik in het Vliegende Spaghetti-Monster.