"De azan heeft sinds 1986 een plek in de Nederlandse wet, toen PvdA-Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo daar het initiatief toe nam. " Bedankt Gerrit Jan van de pvda die natuurlijk helegaar niet in zo'n buurt woont. Denkt u hier even aan 17 maart a.s.? De PvdA is een partij die dit land graag te gronde richt terwijl de bestuurders zelf gaat geen last hebben hiervan. NIMBY is dan ook een pvdaïaans woord. En dan nog iets: volgens mij hebben we omtrent geluid regels in dit land en mag je niet in de nachtperiode 23:00-07:00 maar heel weinig dB(A) produceren. Die regels zijn er niet voor niets want een bedrijf of een instellingen nog als deze mag de burger niet terroriseren met geluid en zeker niet met religieuze indoctrinatie.