Het Islamisches Zentrum Hamburg (IZH) was een sjiitisch-Iraanse terreur-medereiziger, en nu niet meer want de tent is gesloten. Ook heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser vijf IZH-suborganisaties verboden, zijn 53 locaties door het hele land doorzocht en zijn eigendommen in beslag genomen. En onder de nieuwe anti-extremismewet kwam daar geen rechtelijk bevel aan te pas - een soort antisjiitisch supersnelrecht.