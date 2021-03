Soheila Rodjan, die kennen we nog, zag via Twitter de NNTV van Reinout & Ate over de Zwolse klingel-klangel-moskee en besloot even in your face te reageren. Citaat uit twitterdraad:

"Hier moet ik op reageren na een lange twitterpauze.. mijn maag draait om na het zien van het volgende filmpje..want geïnspireerd door Nadia Ezzeroili móet ik mijn mond opentrekken: 'En wanneer iemand zoveel fysiek of emotioneel geweld is aangedaan, dan mag je diegene ook niet kwalijk nemen het nest dat hem/haar had moeten beschermen onder te pissen. Sterker: gooi die woede eruit. Schreeuw van de daken wat voor shit jou is aangedaan..'

Waar moet ik beginnen.. deze imam ís mijn oom. Ik heb mijn jeugd toch wel íets minder vredelievend ervaren dan wat hij beweert in het filmpje. Ik weet precies hoe er gesproken wordt naar buiten toe en wat de handelingen zijn naar binnen toe. Zijn verhaal staat haaks op zijn daden. Hij stak zijn walging over niet-moslims/ homo's/joden etc niet onder stoelen of banken. Ik, in Zwolle geboren en opgegroeid, verliefd worden op een niet-moslim... deze man oa maakte mijn leven tot een ware hel! Als kind, playdates met niet-moslims: geen sprake van!

Hij praat over "onze vrouwen beschermen"?? Ik heb ervaren wat de positie is van de vrouwen daar. Géén zelfbeschikking, vastgestelde kaders en owee als je anders denkt of opzoek bent naar zelfontplooiing. Dus: wat je ziet is niet altijd hoe het werkelijk aan toe gaat. Dit soort mensen zijn meester om naar buiten toe een heel tolerant en progressief beeld te schetsen. Reken er maar niet op dat hij een uitzondering is. 'Niet-moslims getrouwd met moslims' Ha! Right..

Daarvoor werd ik van kind af aan al uitgemaakt voor hoer. Door dit alles ben ik mijn halve leven én alle geliefde gezinsleden kwijtgeraakt.. Dat is voor nu alles wat ik kan en wil zeggen.. ik ga het maar een plekje geven want dit doet pijn.. móet ik mijn mond opentrekken."



Mogen we dit het Lale Gül-effect noemen? En mogen we hier nog véél meer van hopen? Hard nodig - en moedig bovendien.