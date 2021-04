Nog even over die Allah Akbar Moskee in Zwolle

De moskee van de gezellige imam Cherief Goelab over wie zijn vrijgevochten nichtje schreef: "Hij stak zijn walging over niet-moslims/ homo's/joden etc niet onder stoelen of banken. Ik, in Zwolle geboren en opgegroeid, verliefd worden op een niet-moslim... deze man oa maakte mijn leven tot een ware hel!" Die moskee toetert nu VIER KEER PER DAG de mensen van het gebouw met de azaan. Een azaan die er, naar nu blijkt, helemaal niet zou komen. Een tijdlijn.

Oktober 2004. De imam in een gespreksverslag van een wijkbijeenkomst: "Er komen geen luidsprekers op het gebouw."

*Okee prima bouw dat ding dan maar*

Maart 2021. Moskee neemt 'moedig en sympathiek besluit': toch een azaan! "Volgens de imam moet de buurt er maar mee leren leven."

*Wacht wat*

Begin april 2021. Moskee bindt in. "De buren hadden gelijk. Er zijn mensen van onze moskee in de buurt geweest en het was inderdaad heel goed te horen. We hebben de speakers nu naar het dak gedraaid."

*Okee fijn*

Medio april 2021. "Buren ervaren nog steeds overlast (...) De impact van dit alles is groot op de buurt. Enkele bewoners hebben al aangegeven te gaan verhuizen. Een gezongen geloofsovertuiging is tot in de woningen te horen. Alsof die opgedrongen en opgelegd wordt."

"De buren wilden er vorige week met het moskeebestuur over doorpraten, maar die afspraak is volgens Smit door de imam afgezegd. (...) Goelab reageert de afgelopen dagen niet op telefoontjes en berichten van de Stentor."

Steeds. Maar. Weer.