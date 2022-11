We maken natuurlijk allemaal wel eens mannelijke mannengrapjes naar de Samantha die voor ons staat te tanken dat "Hee schat, vergeet het tankdoppie niet terug te draaien hè", knipoog knipoog. Of zuchtend aansluiten achter een bejaarde in een gloednieuwe Peugeot Boomèr of VW Pensionado met hoge instap, die nog niet weet aan welke kant zijn tankklep zit en probeert om je achteruit van het tankstation te drukken. Om nog maar te zwíjgen over die keer dat je ex-vriendin voor het eerst je auto meenam en diesel in de benzinetank deed "omdat die goedkoper was". Nou is die tijd wel voorbij, en een beetje compensatiemannelijk doen tegen Samantha's mag ook al niet meer. NOU, dat is volkomen terecht ook, want ondanks uw eigen Beste Chauffeur van Nederland-Mannelijkheid, wedden dat u niet weet waarom het vulpistool altijd precies op het goeie moment afslaat, zonder de peperdure GoGo-Juice over uw stijlloze loafers te klotsen? Nu weet u het wel. Doen we d'r na de breek ook nog een bonustip om handsfree te kunnen tanken bij, want in Nederland zijn al die palletjes om het vulpistool vast te zetten onklaar gemaakt. En had u misschien ook nog zegeltjes gewild?

En ja dan slaat ie ook gewoon op tijd af