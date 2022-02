Muzieklabel Sony heeft de samenwerking met Lil' Kleine beëindigd. Best wel gek, want Sony sloot pas een contract met 's lands kleinste autoportierartiest toen diens """versierkunsten""" al wijd en zijd bekend waren. Maar ja, toen was Lil' Kleine tenminste niet de hele tijd in het nieuws met berichten als "Lil' Kleine gearresteerd vanwege mishandeling vriendin", "Lil' Kleine langer vast vanwege mishandeling vriendin", "OM in hoger beroep tegen vrijlating Lil' Kleine" en "Advocaat Lil' Kleine: het is ook vervelend voor hem". Tot zover de moraal van de muziekindustrie. Hoewel. Als u nog geen genoeg heeft van al die hiphopycrisie kunt u terecht bij dit """kritische""" interview met Vincent Patty, de fistel op de aars van Kees van de Koning, die het mepperderapalbum Ibiza Stories uitbracht omdat hij zegt dat hij "wettelijk" niet anders kon. Wij hebben het nog even gecheckt (misschien volgende keer een journalist in plaats van een "recensent" vol relaties en belangen in de scene dit soort gesprekken laten doen, NRC), maar er bestaan 0 (nul, geen) wetten die een platenmaatschappij verplichten een album te releasen. Waarschijnlijk bedoelt hij "financieel" als hij "wettelijk" zegt. Moeilijk hè. Woorden.

