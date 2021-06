Die toch niet vrouwenmepper Lil' Kleine en zijn vriendin die toch geen klappen heeft gekregen van Lil' Kleine hebben samen een enorm oprecht statement naar buiten geflikkerd over de cowboyverhalen dat de vriendin van Lil' Kleine in elkaar geramd zou zijn door toch niet vrouwenmepper Lil' Kleine. Wat blijkt nou. De vriendin van Lil' Kleine is helemaal niet in elkaar gemept door toch niet vrouwenmepper Lil' Kleine, maar het is allemaal de schuld van de media, die verzonnen zouden hebben dat de vriendin van Lil' Kleine tikken heeft gekregen van toch niet vrouwenmepper Lil' Kleine. Of zo. En dat ze bebloed en gewond om hulp heeft staan kraaien is ook niet waar, en ze zijn ook lieve ouders - die duifjes zagen jeugdzorg natuurlijk al voorzichtig richting de ingang schuifelen. Straks gaan ze ons nog vertellen dat ze nooit coke snuiven, of dat Jorik wél een gezellige dronk heeft. Straks gaan ze ons nog vertellen dat toch niet vrouwenmepper Lil' Kleine ook niet in handboeien is afgevoerd naar een Spaanse rechtbank omdat het allemaal in scène is gezet. Want de media moet zich lekker met andere dingen bemoeien als de toch niet in elkaar gemepte vriendin van Lil' Kleine niet in elkaar is gemept door toch niet vrouwenmepper Lil' Kleine. En verder hebben toch niet vrouwenmepper Lil' Kleine en de toch niet door Lil' Kleine in elkaar gemepte vriendin van Lil' Kleine het allerleukste leven ooit, ze zijn hartstikke vrolijk, kijk de toch niet in elkaar gemepte vriendin van toch niet vrouwenmepper Lil' Kleine eens STRALEN in die video! Wat een plezier, een levensvreugde en liefdesgeluk tussen twee fijne gezellige oprechte leuke interessante supermensen.

PS. Leeft die teckel nog